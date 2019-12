Cómo saber cuánto y en qué gasta tus datos WhatsApp

No hay nada que más nos pueda contrariar que vernos sin datos en el móvil porque alguna aplicación ha dejado de funcionar como debería, o que no la hemos sabido controlar a tiempo. Entonces llega el momento de cerrar el grifo y desactivar el uso de datos, aunque cuando hablamos de WhatsApp, ¿podríamos pasar sin ella cuando vamos por la calle?

Así que existe una mejor forma de conocer rápidamente en qué está gastando todos los datos que consume, para ver si podemos hacer algo con esas opciones que tienen que ver con las copias de seguridad, con el envío y descarga de imágenes o vídeos, o solo de los textos que escribimos, que son miles.

Las copias de seguridad, ¿las culpables?

Lo primero que hay que decir es que en iOS y Android WhatsApp utiliza un modo de visualización bien distinto para sus estadísticas. Mientras en el OS de Google tenemos unos indicadores gráficos realmente intuitivos y que nos ofrecen un panorama general muy claro y sencillo, en los iPhone de Apple todo es más engorroso porque se limita a enseñar números.

Es por eso que vamos a centrarnos en Android, como ejemplo para luego actuar también en iOS. Y seguro que nada más ver la pantalla que os ponemos aquí debajo, os queda claro cuál es el culpable de que gastemos datos que no deberíamos: las copias de seguridad de los chats. Para acceder a estas estadísticas debéis ir a los 'Ajustes' de la aplicación, luego seleccionar 'Datos y almacenamiento' y por último 'Uso de datos'. Una vez dentro, veréis todos esos números de consumo que antes os comentábamos.

Uso de datos de WhatsApp en Android.

Si os ocurre que las copias de seguridad son las que se comen la mayor parte del gasto de vuestros gigas, lo tenéis muy fácil porque es posible limitar ese uso para que no desperdicie ni un byte más del necesario. Desactivar el uso de los datos móviles de nuestra tarifa plana es fácil y sencillo y así os despreocupáis de cualquier gasto extra, ya que solo utilizará el Wifi cuando tenga cobertura.

En el caso de las imágenes y los vídeos ya es otra historia. Las primeras apenas os van a quitar muchos megas cuando vais por la calle, al igual que los mensajes de texto... pero en el caso de los vídeos podéis elegir que no se descarguen de forma automática y que tengáis que ser vosotros los que, al pulsar sobre ellos, deis OK a la descarga. De esta manera vais controlando y no dejáis en manos del smartphone que haga un poco lo que le apetezca.