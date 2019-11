1

Aperitivo de pan con leche.

Es la gran novedad y una de las sorpresas culinarias en Madrid. La eslovena Ana Roš, la mejor chef femenina del mundo en 2017, según The World’s 50 Best, y la número 38 en el listado de The World’s 50 Best Restaurants, estará hasta el 7 de diciembre cocinando en el hotel NH Eurobuilding. Forma parte de la nueva edición de In Residence, un programa que permite traer cada año a Madrid a reconocidos chefs internacionales y nacionales en un formato de pop-up.