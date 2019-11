Cómo añadir un colaborador a tu biblioteca de Google Fotos

Seguro que os ha pasado a todos que, tras una fiesta familiar, o con amigos, todo el mundo os pide que le paséis las imágenes y vídeos que habéis grabado. Por aquello de tenerlos guardados en sus respectivas nubes y no andar por WhatsApp mandando unos archivos que acaban siendo masacrados (literalmente).

Tampoco es cuestión de compartir la fototeca entera con todo el mundo, sobre todo si tenéis imágenes desde hace muchos años, por lo que existen alternativas para invitar a alguien especial a formar parte del reducido grupo que puede acceder a toda nuestra fototeca. Entre otras cosas, no solo le permitirá acceder a todo lo que subimos, sino que podríamos tener acceso a la suya para ir cogiendo lo que veamos interesante.

Invita para que vean tus fotos

Esos colaboradores no se hacen dueños de la fototeca pero sí que pueden verla, por lo que si en un futuro las circunstancias cambian y queréis quitarle esos permisos, podréis hacerlo sin perder nada por el camino. Es importante tenerlo claro: el hecho de añadir a un usuario a nuestra colección de Google Fotos no mezclará nuestras fotos y vídeos con los suyos. Así que no hay peligro.

Si queréis añadir a un colaborador solo tenéis que ir a la pestaña inferior que veréis en Google Fotos, que se llama 'Para ti' y seleccionar la opción que aparece abajo llamada 'Gestionar biblioteca'. En esa pantalla la aplicación nos ofrecerá una serie de consejos y opciones, y la última del todo será la de 'Añade una cuenta de colaborador'.

Cuenta de colaborador de Google Fotos.

Al pulsar iniciaremos el proceso y lo primero es elegir al colaborador, o colaboradores, de entre todos los contactos que tenemos en la agenda. Hay que decir que es posible elegir a uno, dos, tres, cuatro o todos los que queramos para granjearles permiso de acceso a nuestra fototeca. Una vez elegidas toca configurar qué es lo que les vamos a dejar ver.

Cuenta de colaborador de Google Fotos.

En este punto existen tres opciones: todo, personas específicas o a partir de una fecha concreta. Imaginad que empezáis a salir con una nueva pareja el 27 de noviembre. Pues bien, con marcar en este punto que vais a permitirle ver las fotos sacadas a partir de esa fecha, bloquearéis el acceso a recuerdos anteriores... no sea que le dé por mirar qué hacíamos antes con nuestro anterior ligue y tengamos un problema.

Como antes os decíamos, es importante recordar que se trata de colaboradores que pasan a poder ver todo lo que subamos a Google Fotos. En ningún caso se convierten en dueños o propietarios por lo que siempre tendremos el control de todo lo que ocurre en nuestra nube.