El Supremo mantiene la multa de 200.000 euros a Ómnium por su encuesta del 9N

El Tribunal Supremo acaba de inadmitir a trámite el recurso presentado por Ómnium Cultural contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a la asociación al pago de una multa de 200.000 euros por vulnerar la protección de datos durante una macroencuesta realizada como paso previo a la consulta secesionista catalana del 9 de noviembre de 2014.

En las semanas previas a aquella fecha, Ómnium Cultura y ANC impulsaron lo que denominaron “la Gigaencuesta”, un sondeo realizado en todo el ámbito territorial de Cataluña, sobre un total de tres millones de domicilios tanto por correo postal como mediante encuestas “puerta a puerta” realizadas por 30.000 voluntarios.

Las preguntas incluían cuál debía ser el destino de los entre 8.000 y 16.000 millones de euros de fondos adicionales de los que, aseguraban, dispondría una Cataluña independiente, o si el entrevistado iría a votar a la consulta independentista del 9 de noviembre, por ejemplo.

La iniciativa fue supervisada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que determinó que los organizadores del sondeo no habían disociado adecuadamente los datos personales y de residencia de los encuestados de sus respuestas, lo que permitía identificarles sin grandes esfuerzos. Tratándose además las respuestas de información ideológica, sería exigible un consentimiento reforzado de los encuestados para ser objeto de tratamiento que Ómnium no habría recabado.

Como consecuencia, la AEPD sancionó a la asociación con una multa de 200.000 euros por la comisión de una infracción muy grave que Ómnium recurrió ante la Audiencia Nacional. Sus magistrados desestimaron la petición del recurrente el pasado diciembre, que acudió entonces al Supremo alegando que su preguntas no eran ideológicas y que, al no tener acceso al padrón y hacer una recopilación manual de las respuestas, estas no son atribuibles a personas concretas.

El alto tribunal ha respondido que el asunto es “manifiestamente carente de interés casacional” al estar ya probado que el contenido de la encuesta era ideológico e incluía datos personales, por lo que mantiene la multa y carga las costas a Ómnium.