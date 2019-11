Freshfields refuerza su equipo de arbitraje en Madrid

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (‘Freshfields’) anuncia la incorporación del especialista español en arbitraje internacional, Lluís Paradell, a la práctica en Madrid, reforzando así su equipo en España.

La práctica de Lluís se centra en arbitrajes de inversión y arbitrajes comerciales. Representó a Repsol en su arbitraje, bajo el acuerdo de inversión bilateral entre España y Argentina, por la expropiación de su filial argentina YPF. También, ha actuado para Naturgy, Aguas de Barcelona y Abertis en sus respectivos arbitrajes contra el gobierno argentino. En la actualidad, está representando a varios inversores españoles en sus respectivas reclamaciones contra los gobiernos de Venezuela y Bolivia.

Su experiencia abarca infinidad de sectores económicos, incluidos hidrocarburos, bancario y servicios financieros, agua, electricidad, telecomunicaciones, distribución alimentaria y minería. Lluis también ha actuado para diferentes estados en varios arbitrajes de diferencias inversor-estado, más recientemente para el gobierno de Guatemala. Su práctica en arbitrajes comerciales incluye principalmente disputas post-M&A en virtud de contratos de gas y petróleo, incluidos los relacionados con la revisión de precios del gas. Actúa regularmente en arbitrajes bajo las reglas del CIADI, la CCI, el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA), la Cámara de Arbitraje de Milán y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) y, con frecuencia, es designado árbitro en arbitrajes comerciales.

El abogado escribe regularmente sobre arbitraje y acuerdos de inversión, y es coautor del libro “The Law and Practice of investment Treaties: Standards of Treatment” (Wolters Kluwer, 2009). Tiene un Ph.D en derecho público internacional por la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y ha impartido clases de derecho internacional de los recursos naturales en el University Colleague de Londres y de derecho de relaciones internacionales, en Barcelona.

Rafael Murillo, director de la práctica en España, dice: “La gran experiencia y consolidada reputación de Lluis en disputas en virtud de contratos o de acuerdos de inversión con enfoque en Latinoamérica consolida nuestra oferta en la región a clientes nacionales e internacionales.” “Lluis tiene claramente un nombre en el escenario de los arbitrajes internacionales y nuestro equipo reforzado garantizará que nos adelantamos a las demandas de nuestros clientes internacionales.”

Nigel Blackaby, codirector del Grupo de Arbitraje Internacional de Freshfields, afirma que: “Lluís y yo hemos trabajado juntos en arbitrajes durante más de 20 años y su profundo conocimiento técnico y su verdadera entrega han ayudado enormemente a desarrollar nuestra práctica de arbitraje en España y América. Estamos encantados de que ahora aporte toda su experiencia en España.”

Este mismo año, Freshfields Madrid incorporó a su equipo de arbitrajes a Katherine del Mar, barrister australiana, experta en derecho público internacional y arbitraje, bilingüe en español, y a Laura Lozano, con experiencia previa en arbitrajes internacionales, trabajando para una firma internacional en Londres. Junto con Rafael Murillo y Lluis, el equipo de arbitraje en España también incluye a la counsel Natalia Gómez, el asociado senior José Luis Prieto y la asociada Patricia Beltrán. El equipo trabaja continuamente con el Grupo internacional de arbitraje de Freshfields, formado por 160 abogados especialistas en el área, en toda la red de la firma.

“La práctica de arbitraje internacional de Freshfields es reconocida como la mejor en su especialidad, tanto en España como en el mundo”, dice Lluis. “Con más de 20 años de experiencia actuando en disputas de alto nivel en Latinoamérica, espero construir relaciones más profundas con nuestros clientes de España, muchos de ellos con inversiones en la región. Estoy muy ilusionado con poder contribuir a la fortaleza de la práctica en España y a nuestra oferta global.”