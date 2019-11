Ya podemos descansar tranquilos: Instagram oculta todos los 'me gusta'

Ya lo avanzamos hace algunos meses: Instagram estaba trabajando ya en ocultar todos los 'me gusta' de las publicaciones de la red social, incluyendo las nuestras, lo que va a suponer un pequeño shock al principio, aunque al final acabaremos por acostumbrarnos.

Y es que, como ya os contamos en julio, desde Instagram adujeron como razón para llevar a cabo esas primeras pruebas que "queremos que tus amigos se centren en las fotos y los videos que compartes, no en la cantidad de 'me gusta' que reciben". Algo en lo que cada vez más tecnológicas están coincidiendo y que empresas como Google llaman bienestar digital.

Solo quien publica sabrá sus 'likes'

Que desaparezca la información de los 'me gusta' de una foto de otro amigo no significa que no sepamos si ha tenido una buena acogida, ya que seguiremos viendo a quién de nuestro círculo de contactos le ha gustado esa publicación. Como podéis ver por las imágenes que tenéis justo debajo, Instagram se limitará a poner que le gusta a un usuario y a "más personas". Si pulsamos sobre esta última frase, veremos la lista completa de los que la han marcado.

Instagram, adiós a los likes.

Eso sí, en el caso de las fotos o vídeos que compartamos sí podremos ver el número total de likes. Con estos cambios, es evidente que vamos a ganar todos en tranquilidad y dejaremos a un lado esa ansiedad de saber que "fulanito" ha tenido más 'Me gusta' que nosotros.