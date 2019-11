¿Te desesperan las páginas webs lentas? Google Chrome tiene una solución

Desde hace un tiempo Google Chrome trabaja en mejorar la carga de su navegador, la seguridad y otras funciones, aunque no todo depende del equipo encargado de Google. Gran parte de culpa de que las páginas webs carguen de manera lenta, corresponde á los creadores de las mismas, así como el hosting donde se encuentran alojadas.

Esto supone un tiempo de espera prolongado a la hora de cargarlas, provocando que los usuarios tengan que sufrir una espera demasiado alargada, algo que no gusta al os usuarios y tampoco a Google, que utiliza esto para analizarlas en el posicionamiento web, así como desde ahora con una nueva solución.

¿Cómo pretende Google Chrome acabar con las webs lentas?

El sistema no es ni mucho menos innovador, aunque después de tantos avisos, podría ser la mejor forma de terminar por convencer a sus propietarios, de que deben trabajar en ello. Desde ahora en adelante, cada web lenta que visitemos, nos mostrará un aviso informándonos de que el tiempo de carga es lento, mientras vemos una barra de progreso azul en la parte superior.

Esto nos llevará salí del sitio web y buscar otra de las muchas alternativas que hay en la Internet. A diferencia de las webs rápidas, donde no aparecerá ningún indicador y podremos ver una línea de carga verde, para transmitir mayor velocidad. Este método de etiquetado de páginas webs podría aparecer también en el buscador de Google, avisándonos incluso antes de acceder a ellas de lo que vamos encontrarnos.

Google no será estricto

Si tenemos una página web no tenemos porqué temer esta nueva medida aplicada por Google, la compañía a informado de que no será demasiado dura, por lo que, mientras tu web no suponga una larga espera, no aparecerá dicha insignia. El desarrollo de un sitio web no es nada sencillo, aunque con la multitud de posibilidades para facilitarnos el trabajo con las que contamos, es mucho más fácil que hace unos años atrás.

Además, la propia compra cuenta con herramientas para ayudar a los creadores a mejorar sus páginas web, provocando que aumenten sus ingresos y consiga escalar entre los puestos del buscador más utilizado del mundo.

Estaremos atentos a las novedades de Google Chrome, pues se ha mencionado que además se trabajó en un sistema de carga, basado únicamente en el código interno de los sitios webs, lo que podría ser una verdadera revolución, encargándose así de las páginas webs lentas con las que preferimos no toparnos.