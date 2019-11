Foro Asesores: estas son las novedades laborales que debe conocer una empresa en 2019

“Cuando los gobernantes no hablan, lo hacen los tribunales”. Con esta frase el abogado Alberto Novoa, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas y socio de la firma Ceca Magán ponía en relieve la importancia de las novedades jurisprudenciales que en forma de retos y advertencias han tenido que afrontar las empresas durante 2019.

El laboral fue solo uno de los ámbitos protagonistas de la 27º edición del Foro Asesores, organizado por Wolters Kluwer, y que en su décimo aniversario ha analizado las nuevas fórmulas para impulsar la innovación y transformación del sector legal, así como las últimas novedades fiscales y del mundo del trabajo. Josep Aragonés, Managing Director de Wolters Kluwer Tax & Accounting en España, abrió el evento, que reunió a más de 1.200 personas, recordando que pese a atender a profesionales muy diferentes, todos se enfrentan a desafíos muy similares: "Tener que lidiar con demasiada información y demasiada complejidad, presión sobre la productividad y tratar de entender cómo deben adoptar la tecnología para avanzar en su propia profesión. Nosotros les ayudamos en ese viaje con soluciones expertas y tecnología colaborativa”.

42 sentencias clave

No obstante, dicen que la mejor manera de prepararse para el futuro es consolidar el presente. Por ello, el laboralista Alberto Novoa analizó 42 sentencias de la jurisdicción social que, a su criterio, fijan las claves jurisprudenciales del año atendiendo al día a día del abogado que asesora a las empresas.

Uno de los primeros ejemplos, y teniendo en cuenta que se acercan el periodo navideño, fue si puede una empresa dejar de entregar la cesta de navidad cuando no consta en ninguna norma como obligación. El Tribunal Supremo se pronunció en noviembre de 2018 y fijó que unilateralmente no puede hacerlo porque se convierte en la condición más beneficiosa para el trabajador, máxime después de 17 años entregándola. Es decir, cuando una práctica se repite de forma constante, genera en el empleado un derecho. “¿Cuántos clientes han generado un derecho que han incorporado al contrato sin darnos cuenta? Hay que estar pendientes”, recuerda Novoa.

Otra decisión trascendental de los tribunales para las compañías es si tiene la organización el derecho a reclamar el reintegro de un cobro indebido producido por un fallo en el mecanismo de control laboral cuando ya ha pasado un año. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco avaló que la empresa pudiera, porque esa equivocación fue consecuencia de un error en el mecanismo de control. Esto quiere decir, explica el letrado, que si los responsables de recursos humanos de las empresas cometen un error de este tipo, pueden restituirlo: “Hay que informar al cliente de que se pueden hacer estas cosas”.

Asimismo, ¿qué ocurre cuando un incentivo es imposible de conseguir y cobrar por los trabajadores? El abogado recuerda que, de hacerlo inalcanzable, tendrá que abonarlo a toda la plantilla, según la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Por ello, destaca la necesidad de ser proporcionales y realistas con los retos que se sugieren a los trabajadores.

Registro horario

Uno de los aspectos más trascendentales de la doctrina de los tribunales de 2019 ha sido la implantación del registro horario. ¿Puede declararse un contrato a tiempo completo por no existir registro horario en la empresa? Varios tribunales de segunda instancia han acreditado ya que sí, si no se acredita lo contrario. Con este ejemplo, el ponente recordaba a los abogados laboralistas que asesoran a empresas que es vital dar a entender al cliente que “el registro horario va más allá del control de jornada”.

Una advertencia más en relación al registro horario es su fiabilidad. Algunas sentencias ya han declarado que ante las faltas de asistencia reflejadas en un sistema de fichaje, si el método no es totalmente fiable para el juez, puede declarar el despido improcedente. De este modo, haberlo implantado desde el primer momento “no servirá para nada”.

¿Se pueden hacer descuentos en las nóminas mensuales a los trabajadores con retrasos en su fichaje de entrada y además aplicar sanciones? Una reciente resolución de la Audiencia Nacional recoge que sí que puede hacerlo la empresa. En este sentido, Alberto Novoa explica que “no tiene por qué pagar por algo que no ha recibido”.

Por otro lado, uno de los casos más llamativos y en auge debido a las nuevas formas de trabajo de la economía colaborativa es si es legal que una empresa de reparto implante un sistema de geolocalización en los móviles propios de sus trabajadores. Los tribunales han dicho que no, pues "estaría violando los derechos fundamentales de los trababajadores", explica, de modo que es vital que estas empresas siempre opten por la medida de control que suponga una menor injerencia en los derechos del trabajador.

Ojo con los riesgos psicosociales

¿Quitarse la vida tras discutir en el trabajo con un cliente se considera accidente de trabajo? La respuesta es sí. Según Novoa, siempre y cuando existan causas relacionadas con el desempeño del trabajo, como es, en este caso, una situación de estrés. Ante esto, el letrado aconseja “recordar a nuestros clientes los riesgos psicosociales en el trabajo y trasladar a las empresas que deben cuidar el estrés y las depresiones de sus empleados”.

Según el abogado, el ámbito de los accidentes laborales es, cada vez más, una superespecialidad dentro del derecho de trabajo. ¿Es un infarto en el parking de la empresa accidente laboral? Aunque pueda parecer que sí, el Tribunal superior de Justicia (TSJ) de Cataluña resolvió que no, puesto que no existe nexo alguno con la relación laboral. “Los primeros síntomas se produjeron en el lugar de trabajo, pero no se produjo en tiempo de trabajo”, explica el ponente, que recalca que tampoco es in itinere porque el accidente tiene que ser "algo súbito".

“Los tribunales van cogiendo conciencia de la conciliación de la vida laboral y personal”, afirma. Un ejemplo de ello es la sentencia que declaró que no había trasgresión de la buena fe por parte de una madre que llevó a sus hijos a la playa durante una situación de incapacidad temporal y con reducción de jornada para el cuidado de los hijos. El empresario la despidió, pero el tribunal lo rechaza porque estaba ejerciendo un derecho a conciliación. “Ya no entorpece le recuperación. No podemos anteponer nada a un derecho conciliatorio”, advierte.