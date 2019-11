BST de Hypertek: un gran diseño para una moto eléctrica sacada del futuro

La llegada de las nuevas motorizaciones eléctricas a los coches y motos está provocando que a las marcas les dé por atreverse con diseños que parecían impensables hace unos años, moviendo elementos que eran incuestionables en un vehículo y apurando las formas hasta límites insospechados.

BST de Hypertek.

Así que conocer que Pierre Terblanche está detrás del diseño de esta BST de Hypertek da una idea del trabajo que han hecho con una moto que ya os avanzamos que va a ser muy, muy cara, y que podría servir de inspiración para futuras marcas que quieran abrirse camino en ese nuevo mercado eléctrico y sostenible.

De Ducati a BST

Si sois especialmente moteros, sabréis que el nombre de Pierre Terblanche está muy ligado a su trabajo en motos Ducati. En esta ocasión, tenemos un modelo eléctrico que llama la atención por ese asiento que se encuentra suspendido en el aire y que le da a la moto un aire futurista muy reconocible.

La BST de Hypertek se ha construido alrededor de un motor eléctrico PMS que se refrigera por agua y que viene con una potencia de 80 kW que le imprime a la moto un total de 107CV. Una cifra que no está nada mal, aunque no se dan velocidades concretas por parte del fabricante. Hay que decir que, a diferencia de otros modelos, Hypertek no ha dado a conocer demasiados números de su moto y en la batería ocurre exactamente eso.

No se conoce con precisión cuál es su capacidad y el fabricante solo se anima a decir que esta BTS contará con una autonomía de unos 300 kilómetros, lo que no parece mucho si decidimos salir a carretera y rodar sin parar durante horas. Además, por su diseño, no hay sitio para un acompañante por lo que es una moto pensada exclusivamente para viajar en solitario.

Eso sí, la batería cuenta con carga rápida y nos avisan de que la tendremos lista en apenas 30 minutos. Precisamente, la refrigeración líquida está pensada para extraer el calor de las baterías y conducirlo hasta el neumático trasero, lo que aumenta su temperatura y consigue un mejor rendimiento.

Sistema de refrigeración de la BST Hipertek.

Si veis las fotos, echaréis de menos un panel de control con los datos de velocidad, carga de la batería, etc. Esta BTS de Hypertek tiene la particularidad de que la venden con casco incluido ya que el HUD se sitúa en su cristal frontal, como si fuéramos Iron Man volando en alguno de sus Mark. El precio no se ha especificado y solo se sabe que hay en fabricación unas pocas unidades.