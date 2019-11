Google Fotos permitirá extraer imágenes de cualquier vídeo

Google no deja de trabajar incansablemente en la mejora de sus aplicaciones más populares, esta vez es Google Fotos la última en recibir una importante actualización. Tras la llegada de los grupos de personas con reconocimiento mediante la inteligencia artificial, han llegado otras muchas novedades, ahora la aplicación por excelencia de fotografías en los dispositivos Android, incorpora la posibilidad de extraer imágenes de un vídeo, como si de una captura de pantalla se tratase.

Evitamos descargar así otros editores o realizar una captura de pantalla con la pérdida de calidad que esto nos supondría, a la práctica uno de los recursos más extendidos por los usuarios, a los cuales no les suele preocupar esto, a no ser que necesitemos un frame específico para publicarlo u otra tarea. Hasta la fecha, si queremos extraer una imagen concreta de uno de nuestros videos, teníamos que dirigirnos a Google Play y buscar apps alternativas, lo que ahora cambia, para ofrecernos una integración total y sencilla para que los usuarios no tengan dificultades tampoco con esta función.

Convierte vídeos en imágenes en segundos

Con la versión de Google Fotos 4.28 podremos comenzar a disfrutar de esta interesante función, con la que tendremos disponible la descarga de fotogramas clave de un vídeo. Para ello, lo único que debemos hacer es dirigirnos a uno de los vídeos que tenemos sincronizados con Google Fotos, pulsar sobre los ajustes y nos aparecerá la posibilidad de elegir determinados fotogramas o incluso nosotros movernos para escoger el deseado.

Una vez lo tenemos, pulsamos sobre exportar frame y elegiremos el tamaño deseado, el cual nos permite elegir entre 1080x1920 o 2160x3830 dependiendo de la resolución original del vídeo. Google Fotos cambio nuestro modo de utilizar las galerías y parece que no contento con ello, seguirá evolucionando para ofrecernos las mejores características.

Los álbumes también reciben novedades

Esta novedad no necesita de una actualización, por lo que es probable que sin darte cuenta ya la tengas activada. Las novedades en los álbumes se centra en el orden en que aparecen, dejando de aparecer únicamente en orden cronológico y permitiéndonos adaptarlo a nuestras preferencias. Ahora podemos optar por escoger el orden que mejor nos convenga: Foto más reciente, Última modificación o Título del álbum.

Una sencilla característica que encontramos en la mayoría de galerías, pero que Google nunca había decidido implementar en Google Fotos, quizás porque no la creía conveniente o por mantener su aplicación totalmente limpia de características que acaban ensuciando el uso de los usuarios con la aplicación.