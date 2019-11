El legado del saber hacer centenario

Tous es una compañía dedicada a la joyería desde 1920 que forma parte de Eccia (European Cultural and Creative Industries Alliance), a través de Círculo Fortuny, y que acoge el objetivo de dicha institución europea que promueve el savoir faire y las capacidades de los oficios en Europa.

Con el centenario en horizonte, se ha creado un museo y un archivo como parte del proyecto Tous Heritage, the Essence of our Future para preservar la identidad corporativa a través de la conservación y la difusión del patrimonio histórico-empresarial.