Orange lanzará su banco en España a final de noviembre

Orange va a lanzar su negocio bancario en el mercado español en España antes de final de noviembre, según ha anunciado Laurent Paillassot, consejero delegado de la teleco en España. En un encuentro con los medios de comunicación, Narciso Perales, responsable del banco, ha explicado que la entidad hará ofertas para los clientes de Orange.

El directivo ha explicado que Orange tiene ya 200 empleados que son clientes reales del propio banco, y ha añadido que se ofrecerán cuentas corrientes, cuentas de ahorro, préstamos y otros productos de pago como tarjetas de crédito y débito. "En Francia tenemos 300.000 clientes de Orange Bank, que ha sido el actor disruptivo", ha dicho.

Paillassot ha señalado que la empresa busca una mayor fidelidad de los clientes, y ha añadido que Orange Bank se comercializará por internet y las tiendas de la propia operadora. En términos generales, el mercado de las telecos se ha vuelto muy competitivo, con una ralentización en la captación de clientes, un crecimiento del churn y una caída de las ventas de equipos, según Laurent Paillassot, que ha defendido la estrategia de enfoque en el cliente de valor. El directivo ha adelantado que la operadora mantiene su previsión de cerrar 2019 con ligero crecimiento en el ebitda.

La teleco ha defendido su apuesta por el fútbol como pilar de la estrategia para crecer en clientes de valor y ha advertido del fuerte crecimiento de las empresas low cost como Digi y Lowi, filial de Vodafone. La operadora ha asegurado que no se precipitará en el lanzamiento del 5G, hasta que el ecosistema no esté listo. "No será antes de final de 2020 o principios de 2021", ha dicho Diego Martínez, director financiero de Orange España.

La compañía ha destacado sus acuerdos para compartir y desplegar redes, tanto en el móvil como en la fibra. Orange cerró el tercer trimestre con 14,6 millones de unidades inmobiliarias pasadas con su red de fibra, 786.000 más que a final de 2018.