Cómo usar dos Google Home para escuchar toda tu música en estéreo

Los Google Home tienen muchos usos y el principal es el de comunicarnos por voz con ellos, a lo que siempre recibimos las respuesta del asistente por el mismo medio. Normalmente no los usamos como altavoces multimedia porque no tienen la calidad suficiente para un reproducción como nos gustaría por lo que, a lo sumo, llegamos a escuchar la radio, podcast, etc.

Entre otras razones porque solo cuentan con un altavoz y conseguir un efecto de estéreo es realmente complicado. Si al menos dispusieran de tecnología 360º podrían servirnos, pero tal y como están diseñados actualmente tanto el Google Home como los Home mini es imposible.

Empareja dos altavoces para que suenen en estéreo

Lo que ha hecho Google es activar en los últimos días una opción que no podía utilizarse con los modelos Home y Home mini hasta ahora, como es el de emparejar dos dispositivos para que suenen en estéreo cuando reproducimos música aunque, para que esto funcione bien, debemos tenerlos uno cerca del otro. Si los dejamos en habitaciones separadas solo conseguiremos escuchar el canal izquierdo en el salón y el derecho en la cocina, por lo que no nos servirá de nada.

Para configurar esta nueva opción simplemente debéis ir a la aplicación de Google Home y buscar el altavoz que queréis emparejar con otro dentro de la misma habitación. Una vez que accedéis a los 'Ajustes del dispositivo' tendréis que buscar la opción de 'Par de altavoces'. Pulsamos y llegaremos a una pantalla resumen que nos explica brevemente en qué consiste esa opción. Luego elegimos la casa donde los vamos a configurar y por último llegamos ya al lugar donde seleccionamos los Google Home que estamos tratando de vincular.

Escuchar música en estéreo con los Google Home.

Después toca emparejar los dos dispositivos: el primero será el que hemos entrado a configurar dentro del primer paso ('Ajustes del dispositivo') y el segundo el que hayamos instalado al lado y que hemos traído de otra habitación, en este caso el del Cuarto de estar. Una vez seleccionados, es momento de decidir cuál será el canal izquierdo y cuál el derecho, cosa que sabremos por la luz que se encenderá cuando pulsemos en una de las dos opciones que aparecen en pantalla.

Una vez terminada la configuración, estos dos altavoces se escucharán de forma sincronizada y entonces será el momento moverlos para ver en qué posición conseguir un mejor efecto estereofónico dentro de la habitación: muy juntos podría diluirse pero si los ponemos un pelín separados, vamos a ganar en calidad de reproducción.