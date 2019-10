Cómo hacer las mejores fotografías del cielo nocturno con tu móvil, según Google

Hacer fotos al cielo no es ni mucho menos una tarea sencilla, necesitamos de mucha paciencia, un buen lugar sin demasiada iluminación y una buena cámara ¿o no necesariamente?

Las cámaras de los smartphones han mejorado notablemente en los últimos años, ofreciéndonos resultados que son capaces de competir con las mejores cámaras del mercado y después de haber conseguido un modo retrato sorprendente, los fabricantes se centran en mejorar sus dispositivos para fotografiar el cielo.

Google presume de cámaras en sus últimos modelos, los Pixel 4 y Pixel 4XL con los que dicen, será mucho más sencillo fotografiar las estrellas que tan lejos se quedan de nosotros. Aunque para ser sinceros, con un poco de maña, un smartphone medianamente capaz y mucha paciencia, podemos ser capaces de conseguir fábulas fotografías del cielo nocturno.

Pasos a seguir para conseguir fotografiar el cielo nocturno

Si queremos ser capaces de conseguir unas fotografías del cielo que merezcan la pena, lo primero que debemos saber y tener muy claro, es que necesitamos armarnos de mucha paciencia, porque seguramente en el primer intento, todo sea oscuridad y en las siguientes todo este movido, aunque si nos basamos en los siguientes consejos, todo será más fácil.

Manten el smartphone quieto

Para ser capaces de tomar fotografías al cielo, debemos tener un muy buen pulso o en su defecto y una mejor decisión, sería utilizar un trípode para smartphone o un lugar donde apoyarlo.

Utiliza el modo profesional de tu smartphone

Para poder alargar el tiempo de exposición debemos dirigirnos al modo profesional de nuestro smartphone, desde el cual podemos tocar muchos parámetros, pero para fotografiar el cielo debemos fijarnos en el tiempo de exposición, cuanto más dure, mejor será el resultado obtenido.

Enfoque automático

Deja que el propio smartphone y su software tomé la decisión del enfoque, no intentes enfocar el cielo nocturno manualmente, dado que puede resultar muy complicado y frustrante, se trata de una tarea que por mucho que insistamos no conseguiremos. El propio software está optimizado para reconocer los espacios y seguramente haga un mejor trabajo que nosotros.

Controla la exposición

Aunque podemos no necesitarlo, si no somos capaces con los anteriores pasos de conseguir una fotografía decente, deberemos aumentar la exposición, consiguiendo así que el brillo de las estrellas no deje verlas y fotografiarlas de una manera más sencilla. Después de esto seguramente tengamos que disminuir el tiempo de exposición, aunque esto ya será probar y volver a probar hasta conseguir la fotografía perfecta del cielo nocturno.