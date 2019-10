Xiaomi lanza un inodoro calefactable que puedes controlar desde el móvil

Entre los muchos productos tecnológicos posibles, están los inodoros o retretes, un dispositivo que es necesario en cualquier hogar en mayor o menor medida. Xiaomi cómo ya nos ha demostrado en muchas ocasiones, es capaz de hacer inteligente todo lo que se precie y los inodoros no iban a ser menos. Este nuevo inodoro inteligente llega a través de la plataforma de crowdfunding de Xiaomi, siendo posible adquirirlo de exportación, aunqune de forma complicada.

Entre las muchas posibilidades que nos puede ofrecer un inodoro inteligente, vamos a encontrar un mando en la pared para realizarlas, pudiendo además controlarlo desde el movil, un dispositivo que nos suele acompañar al servicio en numerosas ocasiones. Al vincularlo con la aplicación Mi Home, vamos a conseguir que el inodoro pueda realizar funciones inteligentes de forma automática, cómo ya podemos encontrarnos en otros muchos dispositivos de la familia Xiaomi.

La inteligencia al servicio de todos

Este inodoro es capaz de lo mejor, incluso de contar con un diseño modernos y futurista que conquistará a muchos para llegar a su cuarto de baño. Está fabricado totalmente en cerámica blanca, por lo que el peso no pasa desapercibido en la frontera si nos atrevemos a exportarlo, con un total de 45 kilos, también nos ofrece resistencia al agua, como no puede ser menos de nivel IPX4, para que no tengamos ningún temor a la hora de limpiarlo, al menos por fuera, ya que por dentro se encarga de todo el solo.

En la parte superior de la taza nos encontramos con una serie de iconos, acompañados de LEDs, los cuales nos van a indicar si la conexión a la red WiFi es óptima, así como si está enchufado, porque eso sí, necesitamos de una toma de corriente cercana para instalarlo. Otro de los LEDs nos avisa de que se encuentra en pleno proceso de limpieza y desinfección, para evitar interrumpirlo.

Desde el propio smartphone vamos a poder configurar las horas de limpieza y desinfección, así como tirar de la cadena de forma automática una vez que nos levantamos de la taza y otra infinidad de funciones que harán de nuestro inodoro el más inteligente que hayamos utilizado nunca, a menos que hayas viajado a China o Japón, donde este inodoro es muy común tanto en hoteles como en hogares.

Asiento calefactable entre otras muchas funciones

Además del control mediante la aplicación, contamos con un mando, para si queremos usar el retrete inteligente de Xiaomi como un punto de desconexión total. Desde él vamos a poder controlar muchas funciones, como el sistema de limpieza que se puede ajustar y además está fabricado en ABS + PC antibacteriano. Otro de los aspectos que se pueden controlar desde el control es el asiento calefactable, el cual cuenta con tres niveles de temperatura, para ajustarse a nuestras preferencias y evitar pasar frío en los meses de invierno.

Una vez hemos terminado de utilizar el inodoro, el mismo es capaz de limpiarlo, cerrar la tapa y completar un proceso de limpieza donde utiliza un gel limpiador con espuma, así como expulsar una suave fragancia. Todo esto está disponible por un precio en China de 2899 yuanes, al cambio unos 305 euros, aunque difícilmente podrá llegar a nuestro país.