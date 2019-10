Motorola España rediseña su estrategia para multiplicar por cinco su cuota de mercado

La nueva directora de Motorola España, Carolina Prieto, se ha marcado un ambicioso objetivo: pasar de tener una cuota de mercado del 2% a un 10% en dos años. Así lo explica a CincoDías en una entrevista celebrada este jueves, cuatro días después de conocerse su nombramiento. Reconoce que alcanzar esa meta será una tarea difícil, dada la dura competencia que hay en el negocio de los smartphones, con empresas como Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo o la nueva Realme, por ejemplo. Pero confía en lograrlo.

“Llevo nueve años en Motorola Latinoamérica. Cuando empecé en Motorola Colombia teníamos un 2% de cuota y entregué el país con una cuota del 20%, siendo una de las tres primeras marcas allí. España es un mercado muy parecido al colombiano en términos de tamaño, con unos 10 millones de móviles vendidos al año, así que el reto que me he marcado es el mismo, alcanzar el 20%, pero soy consciente de que vengo a un mercado muy competitivo por lo que me he marcado lograr al menos el 10% de cuota en dos años”, continúa.

Para lograrlo, Prieto ha diseñado una nueva estrategia para Motorola España, que pasa fundamentalmente por trabajar en equipo con sus socios (retailers y operadores) y crear con ellos relaciones de confianza y a largo plazo, “pues en España se trabaja mucho con los distribuidores”. La directiva reconoce que Motorola necesita estar en más tiendas, tener más visibilidad en los puntos de venta y lograr más reconocimiento de marca por parte de los consumidores. “En estos momentos, estamos revisando todo lo relacionado con el canal de distribución y para principio de 2020 planeamos hacer una campaña de marketing”.

Otros dos puntos clave en su estrategia son conocer bien qué es lo que quiere el consumidor español, con el fin de traer al mercado español los productos que más se ajusten a ello, y trabajar en equipo con las unidades de negocio de Lenovo, empresa que compró Motorola en 2014 por 2.900 millones de dólares. “Queremos ver cómo podemos aprovechar sus fortalezas para llegar al mercado de consumo con ofertas diferenciales, pero también al mundo de la empresa. El área de B2B es un segmento muy importante en España y ahí hoy no estamos jugando. Es algo que queremos cambiar; queremos ser fuertes en ese mercado y trabajar con las empresas de forma proactiva”, señala la ejecutiva.

Prieto explica que el foco de Motorola seguirá siendo la gama media, porque en España, asegura, el 50% de los móviles que se vende están por debajo de los 200 euros, “y ahí estamos muy fuertes con nuestra familia Moto G. En España, es la que nos da más reconocimiento: También pasa en Latinoamérica; es la familia que nos permite generar esa capilaridad que necesitamos para que el consumidor tenga contacto con los teléfonos Motorola, conozca nuestra calidad y lo fidelicemos”.

Ayer la compañía anunció precisamente el lanzamiento para noviembre del nuevo Moto 8G Plus, con triple cámara trasera, batería de 4000 mAh y tecnología Turbo Charge “que con 15 minutos de carga te da hasta 8 horas de batería”. Y todo ello por 269 euros.

La directiva aclara que, aunque en la gama media es donde tienen más portfolio, no renuncian a los terminales de gama alta “que nos permiten arriesgar y traer terminales con tecnología punta, como el Motorola One Zoom que lanzamos en septiembre en IFA”. Sobre si Motorola España sigue apostando por los Moto Mods, los accesorios modulares para ampliar las capacidades de sus móviles de gama media y alta, Prieto se limita a decir que “la promesa de Motorola fue ofrecer su disponibilidad durante 3 generaciones para la gama Moto Z y lo hemos cumplido”.

A la nueva directora general de Motorola Iberia (bajo su responsabilidad también está el mercado portugués) no le gusta hablar de productos futuros cuando se le pregunta si planean lanzar algún smartphone plegable y modelos 5G. Sobre estos últimos recuerda que ya han lanzado en EE UU el accesorio Moto Mods 5G y que “es algo por lo que estamos apostando fuertemente. Ahí estamos muy avanzados", subraya Prieto, que no ofrece datos sobre previsiones de ventas de la compañía para 2019. De momento, dice, están preparando el black friday, "una de las épocas más importantes para el sector. "Estamos trabajando con nuestros partners para tener los productos en las tiendas y con precios competitivos".

Prieto admite que ella y su equipo (son seis personas en Motorola España) tienen muchos retos, pero destaca que cuentan con el apoyo de Lenovo para lograr sus objetivos. La multinacional que decidió tiempo atrás centrar sus esfuerzos en Europa en unos pocos mercados está presente ahora en Francia, Alemania, Noruega, Bélgica, España y Reino Unido y Polonia. "En estos dos últimos somos muy fuertes, y todos trabajamos con el objetivo de ser más fuertes en Europa. En el caso de España", remarca la directiva, "tenemos una oportunidad de crecimiento muy importante y es un mercado donde la compañía está decidida a poner foco".