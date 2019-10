WhatsApp: cómo evitar que ciertos contactos puedan ver tus estados

Las muchas novedades que están integrando dentro de las aplicaciones de las redes sociales y comunicaciones, nos permiten de muchas maneras mantener nuestros datos a salvo. Una de las más utilizadas es Whatsapp, la principal aplicación de mensajería, la cual casi toda la población tiene instalada en su dispositivo.

Si queremos proteger nuestra intimidad y nuestra vida personal a salvo, no solo vale con ocultar nuestra foto de perfil en Whatsapp, además debemos configurar los estados, para evitar que puedan ver nuestro día a día y todo lo que compartimos. Algo que puede no preocuparnos si no utilizamos esta función, aunque sí que puede hacerlo si tenemos entre nuestros contactos a nuestros jefes o familiares que pueden comprometernos.

Cómo podemos ocultar nuestros estados en Whatsapp

En primer lugar, debemos entrar en la aplicación de Whatsapp, pulsar sobre los tres puntos de la parte superior derecha y acceder a los ajustes. Una vez aquí seguimos los siguientes pasos: Cuenta > Privacidad > Estado, mostrados a su vez en la imagen superior.

A continuación debemos decidir quién queremos que pueda ver nuestros estados de Whatsapp, pudiendo elegir entre: Mis contactos, Mis contactos, excepto… o Sólo compartir con…

En este caso vamos a decirnos por la opción Mis contactos, excepto…, la función más común y que más gente utiliza, permitiéndonos descartar aquellos amigos, familiares o conocidos que no tenemos interés en que vean nuestros estados.

Elige a quien quieres ocultar tus estados

Una vez hemos completado todos los pasos anteriores, podremos elegir quien no queremos que vea nuestros estados, restringiendo así nuestra privacidad y dándonos todo el poder decisión sobre lo que compartimos en nuestros estados de Whatsapp, es aplicación que nació con la idea de la mensajería, pero que cada vez cuenta con más posibilidades para hacer nuestro día a día más sencillo, pudiendo en un futuro incluso ofrecernos pagar desde ella.

Posteriormente, si cambiamos de decisión, se pueden volver a completar estos pasos para desmarcar todos los contactos que ahora si deseamos que vean nuestros contactos.

Esta función está disponible tanto en Android como en iOS, haciendo que los usuarios de ambas plataformas puedas escoger quien puede y quienes no, ver sus estados de una forma muy precisa, al contrario de lo que ocurre con nuestra foto de perfil, la cual solo podemos elegir entre que no la vea nadie, solo nuestros contactos o todo el que tenga nuestro número, esta ultima opcion muy poco recomendable, dado que no sabemos quién podría dar con nuestro numero de telefono de cualquier manera.