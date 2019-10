La presidencia le cuesta a Trump entre 1.800 y 4.500 millones

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha afirmado que su puesto en la Casa Blanca le ha costado entre 2.000 y 5.000 millones de dólares (entre 1.800 y 4.500 millones de euros) que hubiera ganado si en vez de dedicarse a la política hubiera continuado al frente de sus negocios. No obstante, no se arrepiente de su decisión: "Si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría inmediatamente porque si te lo puedes permitir, ¡qué más da!", ha declarado a unos periodistas, a los que también les ha subrayado su enfado por tener que modificar sus planes de organizar la cumbre del G7 del próximo mes de junio en el Trump National Doral Miami.

Su plan de celebrar el evento en el Doral ha despertado las críticas entre republicanos y demócratas que aseguraban que se estaba aprovechando de su cargo político. Trump descartó lo que el llama la "falsa cláusula de honorarios", una apartado de la Constitución de EE UU que impide que el presidente y los diputados se aprovechen de su posición. No obstante, esta no es la primera vez que Trump es acusado de incumplir esta clausula.

Antes de llegar a la Casa Blanca, Trump se encargaba de la gestión de una gran cadena de resorts por todo el mundo, un puesto que ahora ha quedado en manos de sus hijos.

"Si perdí 2.000 millones, 5.000 millones o menos, da igual. No me importa", declaró Trump. "Estoy haciendo esto por mi país, por la gente". De hecho, el presidente de EE UU había afirmado que celebraría el G7 en el Doral sin que esto supusiera ningún coste para los contribuyentes. No obstante, ahora buscará otro sitio, aunque "no será ni tan fascinante ni tan bueno", subrayó.