Leonor reina en los premios Princesa de Asturias

"Este momento será inolvidable para mí. Es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. Esto ya es motivo suficiente para que hoy me sienta muy feliz por estar aquí”. La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, pronunció este viernes su primer discurso con motivo de la ceremonia de entrega de los premios que llevan su nombre. Tras recordar que su madre, la reina Letizia, nació en el Principado y que ella lleva “sangre asturiana”, la heredera a la Corona comentó que se siente “muy honrada” con llevar el título de Princesa de Asturias.

Peter Brook (Artes); Aleksandra Dulkiewicz (Concordia); Laura Fernández, Miguel Falomir y el presidente del patronato del Museo del Prado, Javier Solana (Comunicación y Humanidades). Efe

En su estreno en esta gala, Leonor de Borbón también quiso agradecer a la Fundación Princesa de Asturias su trabajo y felicitó a los premiados de la presente edición. “Vuestras obras nos recuerdan que hay millones de personas que piensan y actúan para que el mundo sea mejor”, resaltó.

Tras Leonor le tocó el turno a su padre. El rey comenzó su intervención en el Teatro Campoamor de Oviedo con una mención a la relevancia que supone la presencia de su hija en este acto en compañía de su hermana, la infanta Sofía, “algo muy especial y cargado de simbolismo”. Tras ensalzar lo que representa el estreno de la heredera, Felipe VI hizo hincapié en lo que simbolizan los premios, que “han acompañado a los españoles en el devenir de la vida democrática” y a quienes han iluminado con “ejemplos admirables de cultura, humanismo y apertura al mundo”.

Salman Khan (Cooperación Internacional), Lindsey Vonn (Deportes), Alejandro Portes (Ciencias Sociales) y Siri Hustvedt (Letras). Efe

De hecho, en el plano personal, el Rey confesó que “ha crecido y aprendido” con los galardones que cada año concede la Fundación Princesa de Asturias (FPA) y también con el vínculo a este territorio, “simbolizado en el título que llevé orgulloso” hasta que fue proclamado rey en junio de 2014. “Al placer de visitar de nuevo esta querida tierra, se suma el significado de unos galardones que, desde España, trascienden todas las fronteras y llegan a todos los rincones del conocimiento”, afirmó en un discurso en el que no apareció ninguna referencia a la situación que atraviesa Cataluña.

Durante la ceremonia, la escritora Siri Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras, junto a la bióloga Sandra Myrna, galardonada en la categoría de Investigación Científica y Técnica, lanzaron respectivos mensajes en apoyo a todas las niñas del mundo que se niegan a permanecer calladas y a todas las organizaciones y entidades que se esfuerzan en combatir la injusticia alimentaria y el hambre en el mundo.

La Familia Real hace su entrada en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Tras ellas recogieron sus respectivos galardones el resto de premiados: Peter Brook (en la categoría de Artes); Salman Khan (Cooperación Internacional); Lindsey Vonn (Deportes); Alejandro Portes (Ciencias Sociales); Sandra Myrna y Joanne Chory (Investigación Científica y Técnica); Siri Hustvedt (Letras); Aleksandra Maria Dulkiewicz, alcaldesa de Gdansk (Concordia); y el presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, Javier Solana, el director del Museo Miguel Falomir y la jefa de vigilantes de sala de la pinacoteca, Laura Fernández (Comunicación y Humanidades). “A lo largo de vuestras vidas tendréis en el Museo del Prado un amigo bueno y leal. Una referencia permanente”, recalcó Solana en nombre de una institución abierta al público en noviembre de 1819 con 311 pinturas de la Colección Real de la escuela española y que, doscientos años después, cuenta con 7.600 pinturas, mil esculturas y miles de estampas, dibujos, documentos históricos y objetos decorativos.