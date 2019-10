Convierte el dorso de la mano en un touchpad para tu reloj inteligente

Uno de los grandes problemas que tienen los relojes inteligentes es que, debido al tamaño de sus esferas, es muy complicado llevar a cabo tareas que son muy sencillas en otros dispositivos como los smartphones, que nos permiten manejar todo tipo de información y documentos sin apenas esfuerzo, solo realizando pequeños gestos con los dedos.

Obviamente en este punto se abriría un debate sobre si un smartwatch debe ser un teléfono, pero queramos a no, cada día más usuarios les exigen tareas que no se pueden llevar a cabo. Así que es normal que compañías como INNOVENTIONS Inc. haya pensado en la forma de tener un touchpad en el dorso de nuestra mano.

Cámaras para resolver el problema

Este sistema que ha conseguido patentar la empresa con sede en Texas recurre a dos cámaras instaladas a ambos lados del reloj, de tal forma que son capaces de ver qué gestos hacemos con los dedos y traducir ese movimiento en una acción concreta dentro del wearable.

La idea es que con esas dos cámaras, y teniendo en cuenta la inclinación de la muñeca y el reloj, así como el ángulo con el que hacemos el movimiento con los dedos, el sistema sea capaz de comprender qué queremos hacer y trasladarlo a una acción concreta dentro del sistema operativo. Tal y como podéis ver en vídeo que os dejamos más arriba (y que es una recreación, ojo), es posible mover la pantalla arrastrando el dedo por el dorso de nuestra mano, o acercar una imagen y alejarla de la misma manera que lo llevamos a cabo en la pantalla de nuestro smartphone.

Define la roza del touchpad

Os preguntaréis que cuál es la zona que delimita el touchpad en nuestra mano porque las cámaras no atenderán a todo lo que ocurra delante de ellas sin poner un límite... y es cierto. Antes de usar el sistema, tendremos que marcar con el dedo al reloj las cuatro esquinas del área donde podremos trabajar, ya sea en el dorso de la mano o en el propio brazo. Tal y como podéis ver en el gráfico inferior, esta patente contempla que usemos los gestos en cualquiera de los lados del reloj, indistintamente, aunque antes tendremos que definirlos.

De momento, la compañía ya ha anunciado que está ofreciendo licencias a algunos fabricantes de smartwatch del mercado por lo que, en un plazo de tiempo no muy largo, podríamos verlo en algún modelo. ¿Creéis que Apple sucumbiría a un diseño de un tercero?