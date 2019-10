¡Llega el fin del mundo! WhatsApp desaparece de la Play Store de Android

En el mundo online que nos ha tocado vivir hemos conocido muchas formas de que llegue el fin del mundo y que no se parecen en nada a ese Apocalipsis que algunos creen que advendrá algún día. Ahora, esas catástrofes tienen forma de aplicación masiva que desaparece de una tienda digital y... ¿no podremos bajarla otra vez?

El caso es que ahora mismo, si vas a la Play Store de Google, no encontrarás la manera de descargar WhatsApp para Android. Ha desaparecido, no está, solo su versión destinada al ámbito empresarial, la llamada Business

No os preocupéis, hay remedio

Pensad en alguien que entre ahora en la tienda digital porque ha cambiado de móvil y no encuentra WhatsApp... ¡seguro que le da un síncope!, pero no os preocupéis. La forma de descargarla es a través de este enlace. Y es que la aplicación de Facebook no ha sido removida de la tienda, sino más bien ocultada, voluntaria o involuntariamente.

WhatsApp, desaparecido de la Play Store de Google.

Así que lo dicho. Si tenéis a alguien cercano que esté alarmado porque no puede bajarse WhatsApp para Android, pasadle el enlace y ya está. Todo arreglado. Ahora a esperar a que la aplicación vuelva a la tienda y así no haya nadie que acabe yendo al súper a hacer acopio de víveres ante el inminente fin del mundo.