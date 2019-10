CEOE pide evitar el catastrofismo económico para no espantar a los inversores

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido hoy que se evite el "catastrofismo" al hablar de la situación económica española para no espantar a los inversores extranjeros. "Cuidado con ser catastrofista porque nuestros inversores son extranjeros (...) Son las viudas de Escocia, los fondos... Tenemos obligación de hablar bien de nuestro país. Mucho cuidado con ponerlo mal porque no le haríamos ningún favor", ha advertido al respecto.



Durante su participación en Los Desayunos Informativos de Europa Press, Garamendi ha asegurado que "un empresario no puede hablar de crisis" y ha añadido que él espera no tener que hacerlo y limitarse sólo a hablar de desaceleración económica.



El dirigente empresarial ha subrayado que la CEOE, en su papel de "Pepito Grillo", ya avisó "hace muchos meses" de que el crecimiento en España iba a ser este año del 2,1%, una previsión hecha "desde la moderación" y que igual "habría que corregir de alguna manera".



En este sentido, Garamendi ha explicado que se está viviendo un cambio global, con la proliferación de "populismos a todos los niveles", que están afectando mucho a la situación mundial: desde el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, "que no es sólo comercial", al Brexit, pasando por la desaceleración de la economía alemana, uno de los motores de Europa.



"El mundo está algo complicado y si a eso le añadimos que un dron puede hacer una auténtica avería y causar movimientos en los precios del petróleo...", ha apuntado Garamendi, que ha agregado que a todo lo anterior hay que sumar los propios problemas de España: exceso de deuda y además con déficit.



"Yo estoy venga a hablar de estabilidad y moderación, porque eso da confianza, y en estos momentos lo que pasa es que hay desconfianza. la gente está ahorrando porque tiene miedo al futuro y estamos todos quietos a ver qué pasa (...) Si en España no hacemos nada, tenemos un problema,

pero si nos ponemos a ello, el problema lo arreglaremos mejor", ha indicado.



En este escenario, y "sin ponerse catastrofista", el presidente de la CEOE ha pedido "dejarse de egoísmos" y que los partidos políticos se sienten a hablar después de las elecciones generales del 10 de noviembre para trabajar juntos, como se hizo con los Pactos de la Moncloa.



Negociación con los sindicatos

Garamendi ha apuntado que los empresarios ni están ni estarán en campaña electoral y ha reconocido que no ha leído ni leerá los programas electorales de los partidos que se presentan a las elecciones.



En todo caso, se ha mostrado partidario de trabajar en el diálogo bipartito (con los sindicatos) para ir "desatascando" temas y poder presentarlos "de manera ordenada" a los partidos políticos y al Gobierno que salga de las elecciones.



Entre los temas que deben abordarse y que Garamendi considera claves se encuentran la digitalización, la educación y la formación, la innovación, la industria y la lucha contra la economía sumergida, "el principal problema de España".



"La economía sumergida no la crea el Ibex", ha subrayado Garamendi, que ha explicado que esta lacra supone en España el 24%, casi el doble que en España, donde se sitúa en el 13%. "Son miles de millones de euros que arreglarían los problemas que tenemos en España", ha apuntado.