Ibex en directo: alzas para maquillar la peor semana en dos meses

Santiago Barón

Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, advierte de que los mercados infravaloran un Brexit sin acuerdo

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, ha advertido este jueves de que los mercados infravaloran el riesgo de una salida sin acuerdo de Reino Unido de la Unión Europea. De Guindos ha dado por hecho el menor impacto que esta vía de salida tendría en la zona euro frente a los efectos en la economía británica, pero da por hecho que tendrá consecuencias. El vicepresidente del BCE ha señalado que "los bancos centrales no son todopoderosos" en referencia a la política monetaria, que "no puede resolver todos los problemas". Otros actores a los que De Guindos no ha puesto nombre "tienen que saltar a la arena y tomar decisiones" para completar la unión monetaria y hacer reformas, ha dicho. (EP)