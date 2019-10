El bikini grancanario: curvilíneo, orgánico y ecológico

La Semana de la Moda Baño de Gran Canaria finaliza este sábado su edición más internacional, sostenible e innovadora con la presentación de las colecciones infantiles y los desfiles de la firma invitada Dolores Cortés y de la consagrada diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada como plato fuerte, además de la entrega de sendos premios patrocinados por L’Oreal París y la revista Cyl.

Desde su arranque el pasado jueves, la pasarela especializada en prendas para la playa y la piscina ha presenciado ya 11 de los 21 desfiles programados. Anoche la estrella fue Guillermina Baeza, quien debutó en la cita grancanaria con una colección inspirada en los años noventa. Previamente, la firma invitada All that she loves sorprendió con su superposición de bikinis, maillots y shorts.

El evento, que organiza el Cabildo de Gran Canaria con la colaboración por primera vez de Ifema, se celebraba habitualmente en junio, pero este año cambió de fechas para acomodarse mejor al calendario internacional de pasarelas.

Los 39 diseñadores participantes en esta edición han presentado colecciones curvy (para mujeres que usan tallas grandes) de materiales reciclados, algodón orgánico y estampados con temática ecológica inspirados en paisajes de la isla.

Del total de empresas participantes, 23 son de Canarias, 9 nacionales y 7 internacionales. Las representantes locales han sido seleccionadas por un comité de moda integrado por profesionales del sector como la directora de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), Pepa Bueno; el consultor de marca Daniel Pérez-Barriga, la directora de casting de la Semana y fundadora y directora de Esma Proyectos, Esther García, y la directora del evento y de las pasarelas de Ifema, Nuria de Miguel.

Entre las firmas invitadas, este sábado será el turno de Dolores Cortés, Miss Bikini y Ágatha Ruiz de la Prada. Antes, por la mañana, mostrarán sus novedades las marcas infantiles DC Kids by Dolores Cortés, Oh! Soleil, Banana Moon, B con B y Cosas de Mon.

Al cierre de la gala, L’Oreal entregará el premio a la mejor colección de diseñador consagrado, y Cyl, revista especializada en moda íntima y baño, concederá el de mejor colección sostenible. El jueves, Heineken otorgó el premio al nuevo talento a la diseñadora canaria Elena Morales.