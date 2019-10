La juguetera Cife potencia la expansión de Distroller con la apertura de nueve tiendas

Hace tres años, Cife recibía peticiones de familiares que querían juguetes de la marca mexicana Distroller para sus hijos o nietos. A finales de 2018, la juguetera española realizó una inversión de cerca de diez millones de euros y la trajo a España, con la apertura de siete tiendas propias dentro de los centros de El Corte Inglés. La alianza fue un éxito. Sus productos se agotaron en la campaña navideña, (periodo de octubre a diciembre) donde normalmente se realizan el 70% de las ventas. Pero además, lograron igualar las 250.000 unidades vendidas durante el resto del año.

Ahora, sus clientes siguen escribiéndoles, según relata a Cinco Días Vanessa Salamanca, directora general de Cife. Esta vez, contando que necesitan coger trenes o aviones para llegar a los puntos de venta. El objetivo de la compañía es que eso cambie a partir de este mes, gracias a la progresiva apertura de nueve tiendas (en Barcelona, Vigo, Canarias, Zaragoza, Valladolid, Málaga y dos en Madrid) como parte de su plan de explansión, con el que pretenden duplicar las ventas de 2018.

No obstante, el comercio físico cada vez pierde más peso frente al digital. Según la escuela de negocios EAE, a finales del año pasado representaba el 18% de las ventas del sector en España. Aun así, Salamanca tiene claro que seguirán apostando por la tienda tradicional. “La única manera de hacer la experiencia realidad es que los niños tengan un soporte donde interactuar. El online no es un soporte como tal. Puedes adquirir el producto, pero luego lleva unida una experiencia que no se compra por internet”, señala.

Cife nació en 2006. y actualmente cuenta con oficinas en Madrid y Hong Kong. Está presente en 90 países a través de la comercialización de productos y sus muñecas son las terceras más vendidas del sector.

Tras el éxito de la campaña navideña del año pasado con la línea clásica, aprovecharán la de 2019 para hacer lanzamientos exclusivos de Distroller. “Lo que hacemos es romper la estacionalidad. Si quieres el producto, sabes que se puede agotar, y como es una marca con gran demanda, incrementamos la facturación y creamos nosotros los picos. Lo hemos hecho y sabemos que funciona”, asegura Salamanca.

El target de la marca es de 0 a 102 años y el 30% de su público, a diferencia de lo que ocurre en otros países, es masculino. Pero Cife no quiere que la revolución Distroller se limite al mercado español y ya tienen la vista puesta en Portugal.