Portugal financiará con 150 millones a empresas afectadas por Thomas Cook

El Gobierno portugués destinará 150 millones de euros para ofrecer créditos a las empresas nacionales afectadas por la quiebra del turoperador británico Thomas Cook, según informó esta mañana el Ejecutivo luso. Cada empresa tendrá derecho a un crédito de hasta 1,5 millones de euros que podrá solicitar a través de una línea de ayuda específica. En Portugal, la quiebra de Thomas Cook no ha afectado tanto como en otros países, pero en la zona del Algarve, donde se concentran la mayoría de los turistas, los hoteles temen no cobrar las facturas de las últimas fechas del verano. De hecho, el turoperador británico pagaba sus facturas entre 60 y 90 días, con lo que todos los servicios facturados en temporada alta por hoteles, transportistas o restaurantes no serán abonados.

El Gobierno portugués también ha anunciado que pondrá 2,25 millones de euros para ayudar a la región del Algarve y a la isla de Madeira a hacer frente al colapso. Este dinero será utilizado en promoción que genere demanda entre los mercados de Reino Unido, Alemania, Holanda, Irlanda, Polonia y los mercados nórdicos. Los organismos de turismo se reunirán el sábado para evaluar la situación.

El gobierno español en funciones aún no ha dado ese paso. Por ahora, el único movimiento que ha realizado para asistir a las empresas afectadas por la quiebra de Thomas Cook ha sido reclamar la activación del Fondo Europeo contra la Globalización para mitigar el posible impacto de la pérdida de empleo. “La quiebra va a tener y está teniendo ya un grave impacto sobre el empleo por las filiales de la compañía británica que operaban en las Islas Baleares. Hablamos de casi mil puestos de trabajo en riesgo, pero sobre todo por los que están por venir", dijo la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el jueves en declaraciones a los medios desde Bruselas. "Hemos pedido que se solicite, y así lo vamos a hacer desde España, que se pueda desarrollar un expediente de esta crisis en el marco del Fondo Europeo de Globalización", añadió sin precisar qué volumen de financiación calculan necesaria.

Los últimos datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio revelan que en agosto empleaba a 2,62 millones de trabajadores, de los que 2,12 millones eran asalariados y 498.420 eran empleados por cuenta propia.