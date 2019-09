Minsait impulsa su cartera de productos y refuerza su papel en la transformación digital

Minsait, una compañía de Indra, ha impulsado mejoras en su cartera de productos, potenciado su oferta con nuevas propuestas de valor y lanzado iniciativas orientadas a la eficiencia operativa, reforzando así su papel en el marco de la transformación digital.

Así lo han trasladado varios directivos de la compañía a empresarios e instituciones en un encuentro empresarial en Burgos, encabezado por la consejera directora general de Tecnologías de la Información de Indra, Cristina Ruiz, y el director general de Energía, Industria, Consumo y Soluciones de Gestión Empresarial, Luis Abril.

"La digitalización es una pieza clave en la estrategia de las compañías", señaló Ruiz durante su intervención, en la que citó seis tendencias que marcarán el crecimiento de la industria en los próximos tres años: la Inteligencia Artificial y Analitycs, Internet of Things, Cloud to the Edge (inteligencia y procesamientodistribuido), procesamiento del lenguaje natural, experiencias inmersivas (Realidad Virtual) y la gestión del riesgo (Blockchain y Ciberseguridad).

Los directivos de Minsait expusieron cómo sus soluciones tienen un impacto en los negocios, especialmente en empresas del sector industrial y en aspectos críticos para éstas. Entre ellas se encuentra la utilización de tecnologías de visión artificial y de reconocimiento de imagen para, por ejemplo, automatizar los procesos de control de calidad de pintura de piezas en el sector automoción.

Además, el empleo de sensores y algoritmos para detectar de forma temprana posibles problemas en los equipos de líneas de ensamblaje para optimizar el coste total del mantenimiento y reducir de forma significativa las paradas no planificadas de las líneas de montaje; las mejoras en el control de consumos energéticos de plantas e instalaciones industriales o los progresos en la seguridad de los profesionales que trabajan en campo o en plantas y entornos complejos, también forman parte de estas soluciones presentadas por Minsait.