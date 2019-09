Amazon prepara unos auriculares para competir con los AirPods, y van a sorprender

Desde hace tiempo se viene especulando con la llegada de unos auriculares inalámbricos de Amazon que serían independientes y que tendrían el objetivo de competir de forma directa con los AirPods de Apple. Pues bien, se han conocido algunos detalles que se espera que ofrezca este accesorio.

Lo cierto es que este movimiento tendría bastante sentido, ya que entre otras cosas en el interior de este nuevo producto se podrá incluir el asistente de voz Alexa, de la misma forma que ocurre con el modelo de la compañía de Cupertino con Siri. Además, la firma dirigida por Jeff Bezos tiene la capacidad suficiente como para poner en juego unos auriculares que sean más económicos que los de Apple sin por ello rebajar la calidad del acabado o del sonido, dos aspectos fundamentales en un accesorio de este tipo.

El caso, es que se ha conocido que uno de los elementos diferenciales del producto que tiene nombre interno Puget, es que será capaz de detectar la actividad física que realizan los usuarios. Para conseguir esto, en el interior de los auriculares se incluirá un acelerómetro que permitirá que se detecte el movimiento y, por lo tanto, se podrán conocer desde los pasos que se realizan hasta el consumo de calorías (incluso, no se descarta que se puede incluir un sensor de ritmo cardíaco en su interior). Evidentemente, toda esta información se gestionará mediante el uso de una aplicación que será compatible con iOS y Android.

Posible llegada de los auriculares de Amazon al mercado

Debido al habitual silencio que la forma ofrece respecto a sus futuras novedades, algo que contrasta con lo que ocurre con otras compañías hacen (un ejemplo es Xiaomi), no se tiene certeza alguna al respecto. Pero no hay que descartar que en el evento que tiene previsto Amazon este mismo septiembre para mostrar sus nuevos dispositivos hardware una de las estrellas son los auriculares de los que hablamos para competir con Apple. Por cierto, que estos dispositivos, si se confirma lo que hemos comentado y la calidad de sonido es aceptable, se pueden convertir en una opción excelente para los que tiene terminales con Android y no quieren recurrir a productos de la compañía de Cupertino.

Apple

Por cierto, también se ha indicado en la fuente de la información que, además de estos auriculares inalámbricos de Amazon, la firma norteamericana presentará una nueva generación de altavoces Echo que, más que optimizar el uso del asistente de voz, serán mucho mejores en lo que tiene que ver con la calidad de sonido., Y, esto, puede hacer que se conviertan en una opción más atractiva de lo que tiene Google en el mercado… a la espera que esta reaccione en el mes de octubre en la presentación de los nuevos Pixel 4.