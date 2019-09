Cómo ver la Champions League esta temporada en todos tus dispositivos

Está claro y estaremos todos de acuerdo, que en lo que a televisión de pago se refiere, el fútbol sigue siendo el motor que nos lleva de un operador a otro. Y en los últimos años ha habido algunos cambios importantes que han desconcertado a muchos usuarios, que siguen sin saber dónde pueden ver todo el fútbol. Mas concretamente, esa Champions League que empezó ayer para FC Barcelona y Valencia CF y que hoy lo hará para el Atlético de Madrid y Real Madrid.

Hay que decir que la oferta tiene dos vertientes: por un lado está la de los operadores tradicionales, es decir, aquellos que no solo ofrecen televisión, sino también teléfono fijo, móvil e internet, y la de las OTT que operan exclusivamente en internet. Y es en este último terreno donde se han producido novedades.

Dos gigantes con ofertas similares

Tanto Movistar como Orange son dos operadoras que este año van a tener todo el fútbol. La primera como tenedora de los derechos, y la segunda que se los ha comprado para ofrecerlos este año. Las dos cuentan con muchas alternativas para ver los partidos, bien a través de los descodificadores, o bien gracias a dispositivos móviles y llaves HDMI. En todos los casos, podremos seguir cada jornada a través del ordenador, el tablet, el móvil y en gadgets como el Fire TV Stick de Amazon o en el caso de Orange, en Chromecast.

Orange ofrece también todo el fútbol.

Si nos fijamos en los precios, la operadora de Telefónica nos permite ver la Champions completa este año a través del pack Fusión Selección Plus Fútbol 600 MB, que tiene un coste mensual de 110 euros y contiene dos líneas de móvil, línea fija, más de 80 canales y fibra. En el caso de los franceses, la oferta está ligada a la tarifa Love Intenso Max + Todo el Fútbol que está en promoción y que nos va a costar 49,43 euros al mes (e incluye fibra de 100MB, línea fija y otra móvil, Netflix y todo el fútbol de LaLiga, etc.). Pasados los tres primeros meses, subirá hasta su precio normal situado en los 88,90 euros.

Llega otro Goliath... por streaming

MiTele emitirá la Champions este año.

Y frente a esos dos gigantes, este año tenemos una novedad ya que se une un tercero que, a diferencia de los anteriores, no emite los partidos a través de ninguna plataforma televisiva sino que lo hace exclusivamente por internet. Se trata de MiTele Plus, que podréis verlo a través de la web o gracias a las aplicaciones para tablets y teléfonos móviles. Existe la posibilidad de enviar ese contenido a Chromecast (desde una pestaña de Chrome) aunque en llaves HDMI como el Fire TV Stick de Amazon, de momento, no tiene app oficial.

El precio de la suscripción Plus de MiTele, solo para los partidos de Champions League, UEFA Europa Cup y Supercopa es de 16,99 euros al mes, lo que os incluye ya toda la programación Premium de Mediaset dentro de la app. Es decir, ver contenidos sin publicidad, estrenos antes que en antena, etc. No os diremos qué tenéis que elegir, pero recordad que muchas de estas ofertas se terminan a finales de este mes de septiembre.