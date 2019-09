El diseño del Huawei Watch GT 2 ya no tiene secretos, y será muy llamativo

Dos días, esto es lo que falta para que el nuevo Mate 30 sea un teléfono completamente oficial. Y, junto a este smartphone, la compañía asiática anunciará otros productos entre los que estará la nueva generación de su smartwatch que utiliza un sistema operativo propio y que en este caso en vez de ser RTOS será Harmony OS para seguir creando un ecosistema independiente donde también estarán sus Smart TV. Hablamos del Huawei Watch GT 2.

El caso es que se ha conocido el diseño final que tiene este accesorio wearable, y una de las cosas que sorprenden es que habrá una gran cantidad de acabados para que los usuarios elijan lo que más les encaja. Sí, habrá desde y una versión eminentemente deportiva con correa de goma hasta una muy premium en la que los colores dorados y una correa de metal. Además, hay algo que es de agradecer y es que la compañía ha seguido su propio camino ya que el aspecto no se parece a lo que existe en otros fabricantes, como por ejemplo el Apple Watch.

Especialmente destacable es que la pantalla integrada no tendrá apenas marcos, lo que hace que al ver al nuevo reloj inteligente la sensación sea de gran calidad. Aparte, la zona exterior ofrece una ligera curvatura lo que favorece el uso del panel táctil y permite que la integración sea la mejor posible. Además, al Huawei Watch GT 2 no le faltan un par de botones de acceso directo y la posibilidad de intercambiar las correas está presente. En definitiva, el diseño del smartwatch como se ve a continuación será realmente bueno.

Otros detalles que se conocen del Huawei Watch GT 2

Uno de los detalles más intereses, más allá del uso del sistema operativo Harmony OS antes mencionado, es que la batería integrada tendrá una carga de 445 mAh, por lo que es más que posible que este smartwatch ofrezca una autonomía que supere los cinco días de uso (si no se abusa de sus accesorios, como por ejemplo el sensor de ritmo cardíaco o el GPS, que no le faltará al Huawei Watch GT 2). Por cierto, que no le faltara a este dispositivo compatibilidad con iOS de Apple y Android de Google.

Importante comentar que entre las opciones que ofrecerá el Huawei Watch GT 2, como la gestión de notificaciones y adquirir datos de la práctica deportiva, no faltará el poder realizar llamadas ya que en el reloj habrá tanto un micrófono como un altavoz. En lo que tiene que ver con el precio todo apunta que este no superará los 300 euros en el modelo con acabado de más calidad, y que el procesador integrado incluirá un elemento adicional para gestionar todo lo que tiene que ver con el trabajo de Inteligencia Artificial.