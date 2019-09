Huawei, dispuesta a compartir su tecnología 5G con empresas de EE UU

Huawei está dispuesta a compartir sus tecnologías 5G con empresas estadounidenses para que EE UU pueda construir su propia industria 5G, según ha asegurado el fundador y CEO de la compañía, Ren Zhengfei, en una entrevista con The New York Times. “Si los EE UU nos contactan de buena fe y prometen cambiar su enfoque irracional hacia Huawei, entonces estaríamos abiertos a un diálogo”, añadió el ejecutivo, que aseguró que “no hay restricciones sobre lo que estaríamos dispuestos a discutir con el Departamento de Justicia [de EE UU]”.

Zhengfei subrayó que las compañías estadounidenses podrían modificar las tecnologías 5G de Huawei (que tiene el 20% de todas las patentes 5G del mundo) para cumplir con los requisitos de seguridad de su país. “Incluso pueden cambiar el código del sofware”, dijo. La única exigencia que parece poner el directivo es que “la parte estadounidense” debe aceptarles en algún nivel para que todo esto pueda darse.

El citado periódico recuerda que EE UU no tiene un fabricante local de redes 5G (los otros proveedores importantes son Nokia y Ericsson y son europeos). El CEO de Huawei busca con esa fórmula, que sobre el papel crearía una situación más equilibrada entre China, EE UU y Europa, sellar la paz con el presidente de EE UU, Donald Trump, quien acusa a la compañía china de espiar para el Gobierno chino, impidiéndola vender su tecnología en EE UU. Además, ha incluido a la firma en su lista negra comercial, lo que impide a cualquier compañía estadounidense vender tecnología a Huawei.

Zhengfei también confirmó esta semana a The Economist que Huawei está estudiando la venta de parte de su infraestructura 5G a un socio fuera de Asia, una maniobra con la que buscaría sortear el bloqueo del Gobierno de EE UU. La idea que barajan sería vender a un socio occidental los derechos de todas sus patentes 5G en una única oferta y ambas partes serían libres de cambiar elementos del código fuente para sus propios productos que desarrollarían de forma independiente.

Aunque no se han revelado datos económicos sobre esta posible operación, The Economist dice que ascendería a decenas de miles de millones de dólares, dado la fuerte suma de dinero invertida por Huawei en I+D.

La situación de bloqueo a Huawei por parte de la Administración de Trump no solo supone un duro golpe para la compañía asiática, pues como recuerda The New York Times, Trump también debe hacer frente a sus propios desafíos en este tema. Y es que grandes tecnológicas estadounidenses como Google, Microsoft o Intel pueden perder un gran negocio si no pueden vender su tecnología a Huawei. Recientemente, el presidente de Microsoft, Brad Smith dijo a Bloomberg Businessweek que cuando su compañía presiona a los reguladores para que expliquen la prohibición a Huawei, "a menudo, lo que obtenemos es un 'bueno, si supieras lo que sabemos, estarías de acuerdo con nosotros', y nuestra respuesta es: Muéstranos lo que sabes para que podamos decidir por nosotros mismos".

El columnista del periódico estadounidense Thomas L. Friedman pide cordura y asegura que vale la pena un esfuerzo para calmar la crisis de Huawei. "De lo contrario, nos dirigimos a un mundo con dos tecnologías, con una zona china y otra estadounidense, y un Muro de Berlín digital en medio".