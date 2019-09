Free Now (Mytaxi) cobrará 5 euros al usuario por la cancelación de algunos servicios

Jaime Rodríguez de Santiago, nuevo director general en España de Free Now.

Free Now (antigua MyTaxi) modificará el próximo sábado sus condiciones de cancelación del servicio por parte de los pasajeros y, advierte que en varias ocasiones dicha cancelación tendrá un coste. Según indica en un mensaje enviado a sus clientes, esto ocurrirá cuando el usuario cancele el viaje después de que le hayan asignado un conductor (aunque dependerá del tiempo transcurrido y de otros factores) y cuando el conductor llegue al lugar de recogida y el cliente no esté.

En concreto, la firma cobrará cinco euros por cancelación si el cliente decide anular su trayecto una vez que han pasado dos o más minutos desde que el conductor haya aceptado el viaje y si este ha recorrido una distancia igual o mayor a 150 metros hacia la recogida después de haberlo aceptado. También cobrará esa suma si el conductor se encuentra a una distancia menor de 100 metros del punto de recogida. El usuario igualmente deberá asumir dicho pago si no está en el punto de recogida acordado con el taxista en los cinco minutos posteriores a la llegada del conductor y este decide cancelar.

Free Now advierte, no obstante, que en caso de cancelación por una razón de peso, el usuario deberá contactar con atención al cliente. En su comunicado también señala que si el cliente ha solicitado pagar con dinero en efectivo y ha incurrido en un coste de cancelación, el cobro se hará automáticamente a la tarjeta bancaria del cliente. Y si por algún motivo el cobro no se pudiese llegar a realizar, se podría suspender la cuenta hasta que el usuario liquide los pagos pendientes.

La compañía, dirigida por Jaime Rodríguez de Santiago, también destaca que en la misma fecha actualizará sus términos de pago vía app, para adaptarse a la nueva normativa europea PSD2, “que hará que los pagos online sean más seguros”. Free Now informa que para cumplir con esta directiva, necesita permitir que el banco compruebe la identidad del usuario cuando use su tarjeta de crédito. “Esta comprobación se llama 3D Secure y será necesaria cada cierto número de pagos. Por este motivo, es posible que se realice al pagar un trayecto vía app con Free Now”. La compañía resalta que esto solo afecta a los pagos con tarjeta (otros métodos de pago como efectivo, PayPal, Apple Pay o Google Pay no están afectados).

“En tu pantalla aparecerá un mensaje con diseño distinto al de la app ya que estará lanzado por tu banco”, dice en su mensaje la antigua MyTaxi, que advierte el proceso puede ocurrir de diferentes formas, según el banco del usuario. "Podrá pedirte algo que sepas, como una contraseña; algo que recibas, como un código enviado a tu móvil, o algo que ver contigo, como reconocimiento facial o huella". La compañía señala que si la verificación de la identidad falla, este hecho no supone que el usuario no pueda utilizar la aplicación de Free Now. "Simplemente deberá comunicarse con tu banco para configurar 3DS en su tarjeta si es el titular o utilizar un método de pago diferente".

Free Now también precisa ante el hecho de que el usuario esté usando una cuenta de empresa, que la mayoría de las cuentas de empresa no están afectadas. "Sin embargo, si recibes una comprobación de identidad y no puedes realizarla, deberás contactar con la persona que administra la cuenta de tu empresa, ya que deberá gestionarlo con el banco". Mientras tanto, el usuario deberá cambiar a otro método de pago y presentar el gasto a su empresa.