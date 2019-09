Documentos de Google ya muestra el contador de palabras mientras escribes: cómo activarlo

Es una de esas herramientas que, desde tiempos inmemoriales, uno se pregunta por qué no está activa en todos los procesadores de texto del planeta. Y no porque tengamos que uno tenga que escribir al peso sino porque hay momentos en los que te piden documentos con un número mínimo, o máximo, de palabras, y no es bueno pasarse ni quedarse corto. Y al final es un rollo tener que ir a las herramientas del programa y andar buscando la opción. ¿A vosotros no os pasa que se os olvida siempre dónde está?

Así que Google ha actualizado su plataforma G Suite para permitir que tengamos siempre a la vista las palabras que llevamos escritas, para saber si nos estamos enrollando como las persianas o si estamos muy lejos del objetivo. Aunque hay que avisar: tal y como informan los de Mountain View, la propagación de esta actualización será progresiva a lo largo de los próximos días.

Plazos y cómo activarla

Esa propagación del update de la plataforma empezó hace unas horas, durante el día 10 de septiembre de madrugada, y se va a extender a lo largo de 15 días. Como siempre, recibirán los cambios en primer lugar aquellos dominios profesionales que trabajan con Google y más tarde ya nos llegará al resto de mortales. Así que es posible que para la semana que viene ya lo tengamos completamente operativo.

Contador de palabras en Documentos de Google mientras escribimos.

De todas formas, y mientras se hace realidad ese contador de palabras a la vista, os vamos a decir cómo activarlo, o desactivarlo, cuando esté disponible. Simplemente debéis abrir un texto, el que sea, e ir hasta la pestaña de Herramientas que tenéis en la parte superior, justo encima de las reglas del documento con el que estamos.

Contador de palabras en Documentos de Google mientras escribimos.

Allí veremos la herramienta de Contar palabras, que es la que hemos usado estos años para saber cuánto llevábamos escrito. La diferencia es que en el momento que la actualización nos llegue, veremos una nueva opción (la podéis ver justo en la imagen superior) que dice "Mostrar contador mientras escribimos". La activamos, o desactivamos, y ya estará.

Eso sí, nos avisan desde Google que está versión, cuando esté disponible, se activará por defecto aunque si veis que la cosa tarda, lo mismo ha habido algún problema y es necesario hacerlo a mano.