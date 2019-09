Nokia 2720 Flip: el móvil de teclas con WhatsApp y Facebook por menos de 90 euros

Estamos seguros de que alguna vez, por muy remota que haya sido, habéis echado de menos aquellos teléfonos de teclas donde solo podíamos llamar, colgar, enviar SMS y poco más. ¿Para qué tanta complicación, tantas pulgadas, tantos problemas de seguridad y tanto dinero por un móvil? Pues bien, Nokia ha escuchado nuestras plegarias y ha (re)lanzado un dispositivo que podría encajarte.

Nokia 2720 Flip. Nokia

Estamos hablando del Nokia 2720 Flip, un móvil de castañuela (así se han llamado toda la vida) que tiene mucho más de lo que parece, como algunas aplicaciones instaladas de esas que utilizamos todos a diarios muchas veces. Pero muchas, muchas.

WhatsApp, Facebook y más

Este teléfono viene equipado con dos pantallas: una en la parte exterior de 1,3 pulgadas que nos indica la hora, quién nos está llamando o el último mensaje que acaba de entrarnos, y otra interior de 2,8 a todo color. Monta un procesador Snapdragon 205 a 1,1GHz, 512MB de memoria RAM y 4GB de almacenamiento interno ampliables vía microSD (máx. 32 gigas) y una batería de 1.500 mAh. que nos va a dar bastantes horas de autonomía.

No contentos con eso, han metido en este concepto vintage conectividad del presente: Dual SIM para llevar los teléfonos personales y de trabajo juntos, Bluetooth 4.1 por si queremos conectarlo al coche o ponerle unos cascos inalámbricos con los que escuchar YouTube, Wifi 4 y conectividad de datos LTE además de GPS para Google Maps.

Porque a pesar de que no lleva ni iOS ni Android sino KaiOS, vamos a tener dentro del terminal aplicaciones como WhatsApp, Facebook, la antes mencionada Google Maps, YouTube y un asistente personal que va a obedecer todas nuestras órdenes que le demos. Y ojo, que no estamos hablando de un asistente de Nokia que esté en pruebas o no funcione correctamente, sino de Google Assistant, el mismo que tenemos disponible para instalar en nuestros smartphones, o el que viene incrustado en toda la gama Google Home de los de Mountain View.

Nokia 2720 Flip. Nokia

Como veis, estamos ante un dispositivo que parece una antigualla, sin mucha utilidad en estos tiempos de las pantallas táctiles pero que puede ser una solución cuando queremos desengancharnos de estar mirando todo el día a un smartphone de seis pulgadas. Además, su precio os ayudará bastante a decidiros porque vamos a poder comprarlo por apenas 87 euros. Este Nokia 2720 Flip no tiene todavía una fecha de lanzamiento definida. Pronto os contaremos más.