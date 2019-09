Facebook dejó a la vista y sin protección más de 419 millones de números de teléfono

En Facebook deben estar contentos porque no hay día en el que no les salte algún problema relacionado con su seguridad. Y no hace falta decir lo nerviosos que nos ponemos todos cuando trascienden informaciones como esta en la que queda claro que, por muchas medidas de seguridad que se tomen, siempre pueden producirse errores catastróficos.

Porque catastrófico nos parece que más de 419 millones de números de teléfono de usuarios de Facebook hayan estado a la vista de todo el que pasara por delante de los servidores donde estaban alojadas esas bases de datos. Sin ninguna protección, siquiera una triste contraseña.

EE.UU., Reino Unido y Vietnam, principales afectados

Como os decimos, las bases de datos fueron encontradas en un servidor que no tenía ningún tipo de protección y que estuvo a la vista de quienes quisieran consultarlas durante un año entero. Los perfiles de Facebook afectados pertenecen, principalmente, a usuarios de EE.UU., Reino Unido y Vietnam.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Getty Images

Según algunos medios, de esos 419 millones, 133 pertenecen a EE.UU., 18 a Reino Unido y 50 a Vietnam. Eso hace que nos falten 218 millones por determinar su procedencia, por lo que estaremos atentos no sea que nos toque algo en España.

Sea como fuere, esos números de teléfono (además del nombre, género y ubicación del usuario) solo podrían servir para sufrir el envío de SPAM a través de SMS a nuestros terminales y, en el peor de los casos, el llamado ataque de intercambio de SIM, que busca hacerse con el control de todas las cuentas que tengamos asociadas a ese número de teléfono.