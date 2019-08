Estos son todos los colores que tendrán los iPhone XR de 2019

Está más que confirmado que a finales de septiembre llegarán los nuevos iPhone y, dentro de esa nueva gama, estarán los iPhone 11R, que son los smartphones de colorines y con un hardware algo más recortado que el de los topes de gama, que en este caso serán los iPhone 11.

Sea como fuere, no se prevén demasiados cambios dentro de esa gama de smartphones baratos (todo el mundo los llama así cuando no lo son) y, aunque ya se conocían muchos elementos de los que formarán su hardware, había un pequeño detalle que no había trascendido todavía: los colores que tendrán. ¿Habrá alguna novedad?

iOS 13 tiene la culpa

Efectivamente, el nuevo sistema operativo de los de Cupertino es el responsable de que se haya conocido esta información porque hoy mismo su beta se ha actualizado a la versión 13.1 y, con ella, han aparecido unos fondos de pantalla (wallpapers) que bien podrían delatar toda la gama cromática del smartphone de Apple.

Tal y como podéis comprobar justo encima, se puede ver un fondo multicolor y otros verdes, amarillo, naranja, rojo (¿Product RED?), azul y morado. Más o menos se mantendría la misma gama del año pasado solo que con el añadido de ese fucsia que puede sentarle realmente bien al iPhone XR de 2019. ¿No os parece?