Cómo activar el modo restringido de YouTube en los Google Home de tus hijos

Es cada vez más común que nuestros hijos tengan en sus habitaciones dispositivos como Google Home (mini) que les permiten escuchar música fácilmente o, sincronizado con un Chromecast y una televisión, emitir vídeos para verlos rápidamente. Pero claro, cuando hacemos eso, les ponemos una ventana abierta a todo tipo de contenidos, sin filtros.

Por suerte, la aplicación del Asistente de Google cuenta con algunas opciones interesantes que podremos activar para evitar que nuestros hijos puedan ver contenidos que no están recomendados para su edad. Aunque YouTube es en general una plataforma de vídeos segura, siempre se pueden colar excepciones que no llegamos a controlar.

Activa el filtro de contenidos de YouTube

Por esa razón, y aunque nuestras cuentas de YouTube no estén limitadas dentro de la propia plataforma, sí que podemos cerrar la posibilidad de reproducir vídeos etiquetados como YT-Y, YT-G, G y PG con un simple clic en la app del Asistente de Google, tanto en iOS como en Android.

Cómo limitar el contenido de YouTube en Google Home.

Lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación y pulsar en el avatar de nuestra cuenta de Google. Ahí entraremos en una página con todas las opciones de configuración pero nos vamos a la pestaña de Asistente (está entre Tú y Servicios). Hacemos scroll hacia abajo para ver más opciones y dentro de la sección Disp. Con Asistente, buscamos el Google Home que queremos restringir. Es decir, el que tienen nuestros hijos conectado en su cuarto. Pulsamos en él y pasamos a la siguiente pantalla.

Ahí veremos una serie de posibilidades de configuración, pero nos quedamos con la de Filtro de contenido de YouTube TV, que tiene un interruptor que por defecto veréis apagado. Simplemente lo encendemos y ya estará. Nuestros hijos no podrán poner en marcha a través del Google Home y, en consecuencia el Chromecast vinculado, vídeos que no sean adecuados para su edad.

Estas restricciones afectarán a los vídeos que incluyan palabras malsonantes, desnudos totales o parciales, situaciones con alto contenido sexual, violencia o escenas "perturbadoras", consumo de drogas o luces intermitentes que pueden llegar a ser molestas para nuestros hijos. Obviamente, dependerá de la edad que tengan que activemos esta limitación o no, pero así, al menos, nos quedamos un poco más tranquilos de que cuando cierran la puerta de su habitación no pueden ver vídeos que no están pensados para ellos.