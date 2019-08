WhatsApp: evita que lean los mensajes que te llegan con el móvil bloqueado

Hay días en los que WhatsApp arde y da igual que estemos cenando con alguien que la pantalla no para de encenderse y apagarse. Y seguramente que a nuestro acompañante no le hace ninguna gracia que estemos con el rabillo del ojo mirando a ver qué se cuece en esos chats donde no paran de escribir.

Si queréis quitar esa tentación o, directamente evitar que la otra persona pueda echar un vistazo a lo que tanto nos distrae (¡vamos!, preservar vuestra intimidad) siempre podemos desactivar la posibilidad de que los mensajes se puedan leer dentro de la pantalla bloqueada del móvil. Ya sabéis, esa pequeña previsualización que hace y que nos indica quién ha escrito y qué ha dicho.

Desactiva la opción fácilmente

Para ocultar por completo esos mensajes solo debéis ir a la configuración general de WhatsApp y, una vez allí, elegir Notificaciones. Entonces veréis una pantalla con bastantes opciones pero a nosotros solo nos interesa la que dice Previsualización.

Ocultar mensajes de WhatsApp en la pantalla bloqueada.

Seguramente la tendréis activada de serie así que procedemos a apagarla. Resumiendo mucho, y como indica la propia app, se trata de una opción que nos ofrece una "vista previa del texto dentro de las nuevas notificaciones de mensajes". De esta forma, ni nos distraeremos, ni las demás personas que tengan a la vista nuestro smartphone (habéis ido a pedir algo a la barra) podrán cotillearnos lo que nos están escribiendo.