Activa la verificación en dos pasos de WhatsApp y así nadie podrá leer tus chats

Es una sana costumbre, sobre todo para nuestra salud virtual, que tengáis la mayor cantidad de servicios importantes de internet con la verificación de dos pasos activada porque eso significa que añadís una capa de seguridad extra que es muy difícil de saltarse, ya que bloquea cualquier intento de phising al depender el login de una llave de hardware o un código de una app de autentificación.

WhatsApp tiene ya de por sí muchas medidas de seguridad, como la encriptación de punto a punto pero esta que os traemos hoy lo que hace es bloquear la aplicación hasta que introducimos un número de seis dígitos que funciona como el código PIN de una tarjeta Sim.

Nadie leerá tus chats

Con esta verificación en dos pasos de WhatsApp la aplicación solicitará ese código cada vez que volvamos a entrar en ella de tal forma que, aunque alguien esté cotilleando en nuestro teléfono con nuestro permiso, no podrá leer ningún chat si no introduce ese PIN.

Configuración de la verificación en dos pasos de WhatsApp.

Esta verificación en dos pasos es altamente recomendable si vuestro móvil lo utilizan los niños para jugar (porque ellos no tienen smartphone todavía), y así no hay problemas de que envíen algo que no queréis o que, accidentalmente, borren contenido sensible sobre el trabajo o respondan cualquier cosa al mensaje de algún otro contacto.

Para activarlo debemos ir a los ajustes de WhatsApp. Allí veréis todos los datos de vuestro perfil, con la foto en la parte superior y el nombre que tenéis configurado. Ahora vais a Cuenta y, en tercer lugar, debéis ver la verificación en dos pasos.

Según pulséis ahí el teléfono os pedirá que escribáis un código de seis números. Además, os lo pedirá por duplicado para verificar que lo habéis escrito bien y no dejáis un dígito mal tecleado que podría mandar al traste la operación. Finalmente, y por si se nos olvida ese PIN, WhatsApp nos pedirá una dirección de email en la que podremos, en un futuro, resetear esa clave para defiinir otra nueva.

Como os decimos, la verificación en dos pasos es extremadamente útil para todos aquellos servicios que sean especialmente importantes en nuestro día a día, tanto personal como profesional, y en aquellos lugares donde tenemos información almacenada como números de tarjetas o compras realizadas. Así que activadlo.