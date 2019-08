Estos serán los precios de los nuevos iPhone 11 que llegarán en septiembre

Si eres de los que todos los años se sube al carro de los nuevos iPhone, estarás ya nervioso de que llegue en los primeros días de septiembre la presentación oficial para luego, apenas un par de semanas más tarde, ir a la tienda a comprarlo. Pero a esa buena noticia, siempre le sigue otra mala y es que Apple no perdona un céntimo y en los últimos años las subidas de precio de sus terminales han sido ¿insoportables?

Tras conocerse las fechas de puesta a la venta de los nuevos iPhone, así como de la Keynote de presentación, solo nos resta conocer cuáles serán los precios de esos iPhone 11, 11 Max y 11R y, parece, que la cosa va a seguir igual, lo que podría ser un motivo de celebración.

Por encima de los mil euros... casi todos

Hemos conocido vía Movilzona que los precios de los iPhone 11 en EE.UU. ya podrían haberse desvelado y se mantiene ese peculiar cambia dólar-euro que hace que una moneda más barata (la de los norteamericanos) se cotice como si fuera más cara, por lo que en la Unión Europea acabamos pagando un precio muy, muy superior.

Posible diseño de IPhone 11.

Así las cosas, Apple volverá a tirar de ese reclamo que son los 999 dólares de arranque para los modelos de iPhone 11. Una barrera psicológica que no supera los 1.000 y que podría engañar a alguien para que vaya a comprarlo quedándose tranquilo de que no ha alcanzado las cuatro cifras. Por desgracia, en España esa cantidad se traduciría en 1.159 euros, por lo que no tendremos forma de convencernos de que estamos pagando un dineral.

Sin embargo, los modelos de 256 y 512 gigas de capacidad se situarían en los 1.329 y 1.559 euros, respectivamente. A partir de ahí ya podemos hacernos una idea de cómo serán los precios de los iPhone 11 Max (que algunos llaman Pro), sumando a esas cantidades una media de 100 euros, lo que supondría tener que pagar 1.259 por el móvil más bajo de capacidad y 1.429 y 1.659 euros por los de 256 y 512 gigas. Más o menos como están ahora mismo los iPhone XS, XS Max y XR.

Por último, en el caso de los iPhone 11R no hay datos concretos más allá de la esperanza de que ese calificativo que le ponen muchos de ser el móvil barato de Apple se convierta en realidad, porque un terminal con precio de partida (al menos el que está ahora vigente) de 859 euros no nos parece muy asequible. ¿O sí?