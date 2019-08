El plan familiar de Spotify nos dejará controlar lo que escuchan nuestros hijos

Las suscripciones familiares de música han sido uno de los grandes aciertos de los últimos años porque evitan que, en lugares donde viven cuatro o cinco miembros, se tengan cuentas separadas pagadas a precio de tarifa (9,99 euros), lo que supone un ahorro más que considerable. Y es que, encima, nos permiten tener distintas playlist, favoritos y álbumes o Mix guardados que no se mezclan unos con otros.

Ahora Spotify quiere ir un paso más allá en lo que a control parental se refiere. La música, como cualquier otro contenido cultural, está sujeto a que se produzcan obras con temáticas o vocabularios que no creemos convenientes para nuestros hijos y por eso el gigante sueco está distribuyendo ya una actualización en su aplicación que permite poner coto a eso.

Primero Irlanda, después los demás

Desde hoy mismo todos los planes familiares de Spotify tendrán acceso al control parental de los miembros de la misma cuenta. Esta posibilidad de vetar el contenido que pueden escuchar nuestros hijos se llevará a cabo, exclusivamente, con la cuenta principal del plan familiar y ninguna de las demás podrá variar esta configuración.

Ese veto a los contenidos que creamos oportuno se realizará con un código PIN que solo conocerá el titular de la cuenta maestra por lo que, en teoría, nuestros hijos no podrán acceder a esas canciones con letras explícitas si no conocen ese número. Algo parecido a las restricciones de visualicación de canales de algunas plataformas de televisión. Todos estos cambios podremos realizarlos dentro del llamado Hub Familiar y que es el mismo sitio donde añadimos o eliminamos miembros al plan familiar.

Spotify y su nuevo Mix familiar. Spotify

Por cierto, otra de las novedades que llegarán junto a ese control parental de Spotify tiene que ver con los llamados Mix Familiares, que serán una especie de mezcla de temas y álbumes que escuchan todos los miembros de la misma familia. Aunque no está mal tirada la idea, no sabemos hasta qué punto es interesante tener en una misma lista los temas clásico que escucha el padre, el heavy metal del ya veinteañero o el Pop retro de la madre. Como lugar para conocer qué escucha cada miembro no está mal, pero para experimentar con una playlist así de variada... ¿la veis interesante?

Lo dicho: hoy comienza esa actualización de los planes familiares en Irlanda y es de esperar que nos llegue a los demás en los próximos días. Estaremos atentos.