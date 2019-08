Cómo regalar libros electrónicos a los que tienen un Kindle de Amazon

Son muchas las funciones que ofrece los Kindle de Amazon y, una de ellas, es que desde la propia tienda online es posible realizar un regalo a los que tiene uno de estos atractivos libros electrónicos. De esta forma, si hay algún título que interesa al propietario de uno de estos eReader, es posible comprarlo y regalarlo de forma directa.

Uno de los detalles que más llaman la atención a la hora de regalar un eBook para los que tiene un Kindle de Amazon, independientemente del modelo (y siempre que tengan una cuenta activa) es que todo el proceso es de lo más sencillo, ya que simplemente hay que dar uso a la página concreta del libro que se tiene intención de regalar, y entonces, se puede ver la opción que permite realizar el proceso de forma habitual.

Por cierto, lo que sí es recomendable es tener una cuenta en la tienda Amazon, ya que de esta forma todo se consigue de una forma bastante sencilla y, además, no se desperdician opciones adicionales para el regalo como por ejemplo el escribir un mensaje personal para que sepan exactamente quién les he hecho el regalo y, como no, el motivo para hacer esto. Vamos, que el servicio es de lo más completo.

Cómo regalar un libro a los que tiene un Kindle

Los pasos que se tiene que dar son básicamente tres. El primero es entrar en la tienda Amazon y, entonces, hacer la correspondiente búsqueda del libro que se desea regalar (para ello, simplemente escribe el texto en el cuadro de la parte superior). A continuación, si no lo has hecho, debes identificarte con tu cuenta para que todo sea mucho más efectivo. Hecho esto, abre la página del producto de forma normal, pulsando en el elegido.

Amazon

Ahora tienes que buscar en la parte derecha un apartado que se denomina Comprar para otros. Establece la cantidad y, luego, pulsa en Continuar. Ahora entras en una pantalla en la que tienes que indicar el correo electrónico del destinatario y, en la parte baja, realizas el segundo paso a la hora de regalar un libro para los que tiene un Kindle: rellenar el mensaje. Cuando acabes con esto, simplemente tienes que pulsar en el botón amarillo de la parte superior derecha de la pantalla denominado Tramitar pedido.

Ahora ya sólo queda el último paso, que no es otro que el destinatario disfrute de la lectura en su Kindle, que para eso está el libro electrónico de Amazon. Así de sencillo es todo.