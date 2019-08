Evita que la Xiaomi Mi Band se sincronice con aplicaciones que no son oficiales

Si tienes una pulsera inteligente Xiaomi Mi Band es posible que decidieras probar algún desarrollo adicional para sacarle más partido a este accesorio. Pero, con el paso del tiempo, has comprobado que lo que ofrecía esta no es lo esperado, y no consigue evitar que los procesos internos del software dejen de acceder a los datos de la smartband. Mostramos cómo evitar que esto sea así.

El acceso a los datos que se adquieren con la Xiaomi Mi Band puede poner en riesgo la privacidad de esto, lo que siempre es algo que se debe tener en cuenta a la hora de permitir hacer esto a una aplicación que no sea de confianza. Además, pueden hacer que el accesorio wearable del que hablamos no funcione todo lo bien que debería, ya que puede existir algo de retardo en algunos procesos ya que son varias las respuestas que tiene que dar a la hora de trabajar (no únicamente a una -y directa- al desarrollo oficial Mi Fit).

Por lo tanto, no es mala idea que, si no se tiene en mente dar uso a aplicaciones de terceros para combinarla con la pulsera inteligente de Xiaomi, ya sea de tercera o cuarta generación, se realice el proceso de activar una opción que evita que desarrollos que no están autorizados sean capaces de sincronizarse con el accesorio de la compañía asiática. Y, por suerte, esto es bastante sencillo.

Pasos para activar el bloqueo de sincronización selectivo en Xiaomi Mi Band

Lo primero que tienes que saber es que hacer esto no influye de manera alguna en el uso habitual de Mi Fit, por lo que esto no será un problema. El caso, es que debes acceder a esta aplicación oficial de Xiaomi que permite gestionar todos los apartados de forma segura. Hecho esto, una vez que se sincronice el desarrollo con la pulsera, debes seleccionar la opción Perfil que hay en la parte baja a la derecha.

Ahora pulsa en el primer apartado en la pantalla que aparece que se denomina Mi Band (con el número de la versión de la que tienes conectada). Accedes a un listado de opciones donde tienes que elegir la denominada Restricciones de vinculación. Aquí hay un deslizador que tienes que activar si deseas que ninguna aplicación se pueda conectar a la smartband. Habrás finalizado.

Por cierto, un detalle adicional: el proceso es completamente reversible, por lo que, si descubres un nuevo desarrollo que te resulta interesante para darle uso con la Xiaomi Mi Band, simplemente desactiva el deslizador anterior y podrás darle uso sin problemas.