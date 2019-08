Facebook añadirá este otoño una nueva pestaña de 'Noticias'

Parece que estamos ante una simple actualización de Facebook de cara a los próximos meses pero se trata de una decisión de calado que, sobre todo, va en la dirección que marcó el fundador de la empresa, Mark Zuckerberg, el pasado abril: desterrar de la red social las fake news para dar más importancia a las fuentes fiables y veraces.

Será en otoño cuando tome forma esa nueva sección de noticias a la que podremos acceder desde todos los dispositivos que utilizamos con la red social: móviles, tablets, ordenadores, web, etc. Además, parece que desde Facebook quieren darle la máxima visibilidad y la van a colocar en el mismo lugar que ocupan ahora mismo las pestañas de vídeos, Messenger o el Marketplace.

Acuerdos con medios de comunicación

La idea de esta sección de noticias no es tanto la de rebotar como si fuera un feed las informaciones más importantes que publican los medios, como llegar a acuerdos con ellos para surtir de noticias la plataforma. En las informaciones que están apareciendo se habla de que la red social podría sellar contratos de tres años de duración con gigantes (de momento norteamericanos) de la comunicación como ABC News, The Washington Post o Bloomberg.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Getty Images

El precio que se baraja para estos acuerdos podría rondar los tres millones de dólares y, con ese dinero, Facebook se garantizaría los derechos para publicar diariamente en la pestaña de noticias las principales informaciones de estos medios y ofrecérselos de manera inmediata a los cientos de millones de usuarios de la red social.

Si hacemos caso a lo dicho por Mark Zuckerberg hace unos meses "para mí es importante ayudar a las personas a obtener noticias veraces y encontrar soluciones que ayuden a los periodistas de todo el mundo a realizar su importante trabajo", estos acuerdos deberían extenderse a otros países para permitir que lleguen esas noticias "veraces" a nuestros timelines. De esta forma, Facebook podría quitarse de encima ese sambenito de ser un lugar donde se publican a diario muchas fake news.

Al fin y al cabo, el escándalo de Cambridge Analytica no giró solo alrededor de los millones de datos filtrados de los usuarios de Facebook, sino también de cómo toda esa información sirvió para generar publicaciones, vídeos, memes e informaciones falsas dirigidas a manipular la voluntad de los afectados, para que votaran en un sentido muy concreto. Hechos que no solo ocurrieron en las elecciones del Brexit o en las Presidenciales de EE.UU. en 2016, sino también en Argentina, Puerto Rico, etc.