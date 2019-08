No te distraigas con el móvil: bloquea el acceso a ciertas webs

En determinados momentos es complicado mantener la concentración si se tiene cerca el teléfono, ya que siempre se está tentado de acceder a ciertas webs para comprobar si hay nueva información. Evitar esto es sencillo gracias a una aplicación para el sistema operativo Android.

Si se tiene claro que no es posible navegar por las páginas web con el dispositivo que se tiene mano, la concentración es mayor debido a que se tiene claro que no se podrá perder el tiempo. Y, esto, es positivo tanto en el ámbito personal como en el profesional (incluyendo adultos y niños). Por defecto, esto no es posible conseguirlo en Android, pero existen desarrollos de terceros que ofrecen exactamente esta –sin llegar a ser tan complejos como los propios de control parental-.

Un ejemplo de lo que decimos es BlockSite, un desarrollo completamente gratuito en Play Store, la tienda oficial de Google, y que tiene grandes virtudes que le hacen ser una opción realmente inherente. Un ejemplo de lo que decimos es que se puede sincronizar con el navegador Google Chrome (mediante un software adicional) y, por lo tanto, llevar un control tanto en el portátil como en el smartphone. Además, también es posible dar uso a este título para establecer que ciertas aplicaciones no estén accesibles.

Opciones que ofrece BlockSite para Android

Antes de comentar nada, es importante indicar que la instalación y configuración es muy sencilla, ya que sin apenas tener que realizar anda se ve claramente cómo es posible desde bloqueara una aplicación hasta hacer lo propio con una web. Por lo tanto, el desarrollo no requiere de grandes conocimientos y, además, hemos comprobado que es totalmente fiable –ya que no afecta al funcionamiento habitual de los dispositivo en los que está instalados-.

Algunas de las opciones que ofrece este desarrollo y que creemos que son las que le convierten en muy interinaste son, por ejemplo, la posibilidad de establecer contraseñas como pasarela de seguridad; establecer un control exhaustivo para web que tiene contenidos para adultos; bloqueo de todas las páginas web que existen en Internet; y, como no, la capacidad de crear rangos horarios para que sea en ciertos momentos en los que no es posible revisar los contenidos de ciertas páginas.

EL caso, es que ya sea por motivos personales como profesionales, no es mala idea tener instalado BlockSite en un dispositivo Android. Además, como no cuesta absolutamente nada, si no convence su funcionamiento, siempre se puede eliminar sin el más mínimo arrepentimiento.