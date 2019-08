Josep Bayarri (Arquia): “Un depósito al cero es un regalo porque al banco le está costando el 0,4%”

Arquia, la antigua Caja de Arquitectos, gestiona planes y fondos de inversión propios, pero también comercializa estrategias de otros a través del asesoramiento que ofrece su banca privada, “muy especializada en fondos de inversión”, apunta el director de gestión de activos de la entidad, que adquirió en febrero del pasado año Profim Asesores EAFI.

Un par de encuestas publicadas recientemente indican que el inversor español espera conseguir una rentabilidad anual en los próximos cinco años cercana o incluso superior al 10%. ¿Son tan optimistas sus clientes?

Para un inversor con un nivel de riesgo elevado no es una cifra que esté fuera de la capacidad de generación de los mercados en ese periodo, y más después de lo que hemos visto en la primera mitad del año. Otra cosa es que este tipo de encuestas también demuestre que los inversores españoles están en posiciones mucho más conservadoras, de hecho muchísimos no están ni siquiera invertidos. Es decir, tenemos un gran contraste entre lo que esperan y lo que hacen. Y no veo al inversor español haciendo lo que se debe hacer para lograr ese 10% que, tal y como han ido los mercados, sí se podría conseguir.

¿Seguimos siendo conservadores o se nota una evolución en el perfil de riesgo?

El perfil es conservador y seguirá siéndolo pero eso no es muy diferente de lo que pasa en otros países. Las encuestas dan diferencias muy bajas en perfil de riesgo. En cualquier caso, es duro ser un inversor conservador en estos momentos, por las rentabilidad que ofrecen los productos clásicos. Esta situación hace que el español, igual que el europeo, esté saliendo de su zona de seguridad en busca de rentabilidad, pero no creo que cambie de perfil.

Y al inversor más conservador, que sigue sin moverse de su nivel de aversión al riesgo, ¿qué le podemos ofrecer?

Estamos en una situación muy complicada porque el BCE, y su política de tipos de interés negativos, está obligando a todo el mundo a asumir riesgo, tanto a las entidades financieras como a los inversores. En cualquier caso tenemos que saber que el que está en un depósito a 0%, realmente está recibiendo un regalo porque el banco al final está asumiendo un 0,4% de coste, el de la facilidad de depósito del BCE. Cuando este inversor va a buscar alternativas, como podría ser un fondo de renta fija conservador, las rentabilidades son las que marca el BCE, y ahí no tiene el regalo que le hace la banca del 0,4%, se va a encontrar con el -0,4% que marca el BCE, más comisiones.

Entonces, ¿sigue compensando meter el dinero en un depósito?

Digamos que es un regalo.

¿Pero un regalo al 0%?...

Si quieres recibir una rentabilidad decente, tienes que asumir un riesgo más alto. Lo hemos visto este año con la evolución de los fondos de renta fija conservadores, que están dando 2 ó 3% de retorno, que comparado con el 0% del depósito es muy buena rentabilidad. Lo importante aquí es que este inversor delegue la gestión a través de un fondo de inversión o de un asesoramiento porque en la renta fija, que es el producto clásico para este perfil, la ganancia no está en el diferencial, en el rendimiento del bono, está en la gestión, en el estrechamiento de márgenes.

¿Y cual es su opinión sobre planes o fondos garantizados?

Son casi inviables a menos que nos vayamos a periodos extremadamente largos. Por muy baja que sea la comisión que nos apliquen, con el bono español a 10 años al 0,4% y a seis años con rentabilidades negativas... y sabiendo que el inversor español como muy lejos piensa en seis años, te vas a situación de rentabilidad negativa.

En cuanto a las comisiones, ¿considera caras las que se cobran hoy en día en el sector?

No, sobre todo en el mercado de fondos de inversión donde tenemos un nivel de competencia grandísimo. Esto ya no es un oligopolio en el que la banca pueda fijar comisiones excesivas, porque hoy tienen que competir con los gestores de todo el mundo. Otra cosa es que individualmente haya fondos que sean más o menos caros en función de si te venden una gestión activa y realmente detrás solo sea pasiva.

¿Recomiendan a sus clientes la gestión pasiva?

Somos bastante agnósticos en cuanto a activa o pasiva. El mercado es una variable muy importante, por ejemplo. Estados Unidos es tan grande y está tan arbitrado que conseguir alfa en el S&P 500 es extremadamente difícil, así que en los fondos perfilados invertimos en Bolsa Americana generalmente a través de un ETF. Pero cuando queremos una idea concreta igual sí buscamos un fondo con una gestión activa detrás. A la hora de recomendar, y nosotros invertir como gestora, tienes que poder las dos cosas en la balanza: los costes y el alfa que te genera, y ahí decides si te compensa pagar o no. Al final lo que buscas son rentabilidades netas.