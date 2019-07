Carlyle ofrece el 5% de Cepsa a aseguradoras y ‘family office’ españoles

Asesores. Rothschild ha sido el asesor de cabecera de Mubadala para su desinversión en Cepsa desde el primer minuto. Los tambores de la operación arrancaron en marzo del año pasado. Para realizar la OPV por el 25% del capital fueron fichados Bank of America, Citi, Santander, Morgan Stanley, Barclays, BNP Paribas, First Abu Dhabi Bank, Société Générale, UBS, BBVA y CaixaBank. Finalmente, los asesores de Carlyle fueron JPMorgan y HSBC. Este último banco es el encargado de recabar la financiación necesaria para realizar la compra. Fuentes conocedoras del sector petrolera explican que, en este caso, la compra podría realizarse, forzando la máquina, con un 50% de recursos ajenos. HSBC es el principal financiador, pero ya está negociando la venta de una parte del crédito, según distintas fuentes. Todavía queda acordar el importe definitivo del préstamo, que variará en función del porcentaje final con el que Carlyle y sus acompañantes españoles entren en Cepsa. En la venta no se incluirá Medgaz, el gasoducto que une directamente Argelia con España a través de Almería y del que ahora la petrolera española controla el 42%, como publicó CincoDías el pasado abril. Naturgy ultima la compra de este porcentaje.