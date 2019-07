Ribera convocará el comité de conflictos con la CNMC por el recorte a las redes

El Ministerio para la Transición Ecológica ya tiene preparadas las alegaciones a las propuestas de metodologías de retribución de las redes de gas y electricidad que la CNMC lanzó a consulta pública el pasado 5 de julio y que ha provocado una auténtica tormenta en el sector. Y es que las fórmulas propuestas se traducirán en fuertes recortes para las distribuidoras y transportistas, especialmente las de gas (entre un 30% y un 40% hasta 2026). De hecho, aunque el plazo del trámite de audiencia termina para todos el 9 de agosto, el ministerio enviará antes sus alegaciones (previsiblemente, esta semana), pues también recibió los borradores de las siete circulares con antelación.

El departamento que dirige Teresa Ribera ha elaborado un informe, a cuyo contenido ha tenido acceso CincoDías, en el que manifiesta estar de acuerdo “con el fondo” de las propuestas de la Comisión, en tanto la retribución de las redes de luz y gas españolas, que pagan los usuarios en sus facturas, debe ser “razonable” y no un gancho para que se lucren algunos inversores. Se trata de las alegaciones más relevantes del proceso de audiencia pues pueden dar argumentos a las afectadas ante la propia CNMC y, en su caso, ante los tribunales.

Pese a estar de acuerdo con unas propuestas que, en definitiva, permiten recortar el precio de la luz y el gas a los ciudadanos, el ministerio tiene previsto va a convocar la llamada comisión de coordinación o de conflicto que establece la ley de la CNMC, integrada por tres miembros de cada parte, al considerar que las circulares en ciernes, tanto la de la electricidad como la de gas, invaden las competencias del Gobierno.

Concretamente, habría conflicto de competencias en lo relativo a la planificación energética (cuya aprobación corresponde al Gobierno) en la que se inmiscuyen las circulares al aludir a que solo se retribuirán las inversiones en las redes que se hayan autorizado en la planificación energética.

Además, en el caso de la electricidad, el ministerio se alinea con las distribuidoras al considerar que es necesario incentivar la modernización de las redes y su digitalización de cara al objetivo de electrificación de la economía incluido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El ministerio considera, asimismo, que hay que revisar los parámetros sobre los que se calculan las tasas de retribución financiera. Algunos, en su opinión, estarían definir y otros, equivocados.

Transición Ecológica pide también precaución a la CNMC respecto al daño financiero que se pueda infligir a algunas compañías, especialmente, a las distribuidoras de gas. Y, entre estas, a las que han sido adquiridas en los últimos años, como Madrileña Red de Gas, Nortegas o, incluso, Nedgia, la filial de redes gasísticas de Naturgy, cuyo 20% fue vendido a dos fondos de pensiones el año pasado. Estos accionistas adquirieron unos activos con un valor en el balance de las sociedades y ahora se enfrentan a un nuevo modelo retributivo del que se deriva un fuerte ajuste.

Otra de las prevenciones que plantea el departamento de Ribera se refiere al periodo transitorio y al plazo regulatorio que, en el caso del gas, termina en 2026 y el de la electricidad en 2025. En este caso, pide visibilidad y que quede claro el mensaje de que a partir de esos años no habrá ningún otro cambio brusco.

Con el informe, que será visado por la Oficina Económica del Gobierno y el Ministerio de Economía, Transición Ecológica pretende ser ecuánime, según fuentes del sector. En el caso de que en la comisión de coordinación la CNMC no corrija lo relativo a la invasión de competencias que denuncia el ministerio, este podría recurrir a un contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

En cuanto al resto de alegaciones no relacionadas con dichas competencias, la CNMC puede aceptarlas o no. En el caso de que no las acepte, la circular se aprobará con la anotación “oído el ministerio” y, de acatarlas, “de acuerdo” con el mismo.

En la comisión de cooperación, que ya ha sido convocada por otra circular, la de acceso y conexión a las redes, participan por parte del ministerio, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal; la directora general de Política Energética y Minas, María Jesús martín, y el Abogado del Estado del ministerio. Por el de la CNMC, su presidente, José María Marín; el secretario del consejo de administración, Joaquim Hortalà y el director de Energía, Fernando Hernández (este abandonará su cargo en septiembre).

La CNMC se enfrenta a la tramitación y aprobación de 14 circulares sobre energía este año, según establece el RDL 1/2019, del pasado enero, que le dio potestad legislativa. Además de las ya citadas, el jueves el consejo aprobó el trámite de audiencia para la relativa a la metodología de peajes eléctricos y antes de fin de mes hará lo propio con los del gas natural.