Ibex 35, en directo: tirón final en Bolsa para limitar la caída semanal

Virginia Gómez

Grifols, mejor valor del Ibex, tras publicar avances para el tratamiendo del Alzheimer

Las acciones de Grifols suben cerca del 2% después de que el Equipo de Investigación Clínica de Grifols, liderado por el Doctor Antonio Páez, presentara hoy resultados complementarios de su estudio clínico AMBAR (Alzheimer Management by Albumin Replacement) para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en el congreso Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2019 en Los Angeles (EE UU).

Los primeros resultados se presentaron en el 11º congreso de Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) en Barcelona (España) en octubre de 2018 y en el 14º International Congress on Alzheimer's and Parkinson's (AD/PD) en Lisboa (Portugal) en marzo de 2019.

Hoy en el AAIC se han presentado resultados que van en la misma dirección, para todos los pacientes tratados, en unas variables relevantes que combinan la valoración del estado cognitivo y el funcional.