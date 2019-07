La colaboración entre grandes empresas y ‘startups’, clave en el sector de la movilidad

El mundo de los negocios no se puede entender ya sin la colaboración entre grandes empresas y startups. “Las primeras tienen escala, pero necesitan innovar permanentemente para poder seguir compitiendo y mantenerse en el mercado y, las segundas, nacen con una innovación, pero necesitan escalar en clientes. Por eso, la unión de estos dos mundos es algo natural y esa cooperación ya es hoy una realidad”, reflexionó Andrés Saborido, director de Wayra España, el brazo inversor de Telefónica en startups tecnológicas, durante su participación en el desayuno Movilidad e innovación: aceleradoras de startups como punta de lanza de la innovación, organizado por CincoDías en colaboración con Renfe.

Un ejemplo de ello es TrenLab, la incubadora-aceleradora montada por Renfe el pasado año con la colaboración de Wayra. El proyecto, que apoya tanto startups como iniciativas de intraemprendimiento, se ha convertido en un pilar clave en el plan de transformación digital del grupo ferroviario a las puertas de la liberalización del transporte de pasajeros por ferrocarril, a finales de 2020. “El sector de la movilidad está en plena ebullición. Hay una situación de disrupción tecnológica que está provocando que aparezcan nuevos actores dispuestos a operar en esta industria”, señaló Jorge Marcos, jefe de Innovación y Desarrollo de Renfe.

El directivo admitió que a Renfe le preocupa la competencia que pueda venirles de empresas nativas digitales, “que pueden llegar a monopolizar el contacto con los clientes”. Marcos aclaró que el tablero de juego ha cambiado y que ahora se habla de movilidad como servicio, lo que está generando, dijo, una actividad frenética en el sector. “Nosotros vemos el proceso de transformación digital como una gran oportunidad. Queremos convertirnos en un operador integral de movilidad; llevar a nuestros viajeros de puerta a puerta, acompañarles durante todo su viaje, incluso mientras piensan el viaje o, después, cuando comparten su experiencia en las redes sociales”, continuó Marcos. “Nuestra idea es coopetir con las empresas nativas digitales: competir y cooperar a la vez con ellas, pues lo que queremos es ofrecer nuestra plataforma de movilidad como servicio a otros actores para dar a nuestros clientes una experiencia de movilidad completa”.

Talento interno

El responsable de Innovación apuntó que TrenLab es “un auténtico hub de innovación en movilidad” y explicó que hasta ahora han elegido ocho startups (cuatro por convocatoria). Igualmente, desde la incubadora han seleccionado tres proyectos de intraemprendimiento. “El objetivo es que haya intercambio de experiencia y conocimiento; buscar sinergias entre proyectos internos y externos. Queremos identificar también el talento interno, que hay mucho, y darle visibilidad y apoyar la generación de innovación desde dentro”, destacó Marcos, para quien el modelo de aceleradora es muy válido para facilitar esa relación entre startups y grandes empresas y que se puedan llegar a implementar proyectos conjuntos. El directivo de Renfe defendió que las startups son “necesarias”, y no solo por la tecnología, sino por sus metodologías de trabajo, “que nos pueden ayudar a mejorar y a ser más ágiles”. Pero, pese a ese valor añadido que traen las startups a las grandes empresas, “estas deben seguir innovando por otros medios; no deben abandonar su actividad innovadora”, puntualizó.

Rafael Contreras, fundador y presidente de Airtificial (empresa gaditana que ha desarrollado la primera cápsula real del Hyperloop de la empresa HTT) y Muving (una de las principales empresas de motosharing), conoce bien la realidad del emprendedor y de las startups. Por eso, reivindicó al emprendedor “de oportunidad” y no al emprendedor “de necesidad”. “Hay mucho empeño en que todo el mundo sea emprendedor, y hay que tener cuidado a donde abocamos a las personas. Hay que explicar muy bien la realidad de lo que esto supone y lo que conlleva”.

Contreras señaló que las startups son un elemento absolutamente necesario, pero que debe ser ayudado por los grandes players del mercado, “pues todo lo que está viniendo [innovación disruptiva y nuevos modelos de negocio] tiene un periodo de transición, un time to market, que debe ser gestionado y supone un gran reto. Hay que dar tiempo para amortizar y rentabilizar las inversiones. Además, hay que tener en cuenta que estamos innovando en un mercado, como el de la movilidad como servicio, donde todos tratamos de visualizar hacia donde va y encontrar vías para diferenciarse, pero que nadie tiene los parámetros de juego ni conoce cual va a ser esa realidad al final”.

El fundador de Airtificial defendió la colaboración entre startups y grandes empresas, pero “una colaboración con mantenimiento de la ventaja competitiva, porque luego todos tenemos stakeholders y shareholder, y los de las startups quieren duplicar el valor, quieren rentabilizar el proyecto”. En este contexto, Contreras dijo que el gran reto de la economía europea es que las grandes empresas “vean que las startups son una posibilidad de desarrollo de negocio, algo que hasta ahora no se producía de una manera muy clara”. En este sentido, dijo, “es una novedad importante el hecho de que las grandes compañías se incorporen a jugar con las startups en Europa, algo que ya sucedía con frecuencia en EE UU, y que es muy necesario para la escalabilidad de estas”.

Hub de innovación

Contreras, que aseguró que España está siendo el hub de innovación en el tema de movilidad a nivel mundial, contó cómo sus empresas tratan de encontrar su nicho de mercado incorporando tecnologías disruptivas (como la inteligencia artificial, la robótica o el blockchain) y resaltó cómo Muving, por ejemplo, está viviendo esa realidad de colaboración con Telefónica para mejorar la conectividad de sus motos eléctricas en Europa y América. También con Telefónica y la empresa Skully, que refundó, ha llevado al mercado el primer casos inteligente de realidad aumentada del mundo, con visión trasera de 180 grados.

Para el director de Wayra España, la convergencia de algunas tecnologías como el internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA)y el 5G hacen pensar que se está en el inicio de una nueva era. “Su conjunción va a hacer que todo se acelere y que surjan nuevos modelos de negocio que ahora nos cuesta imaginar”. En Wayra, dijo, un gran porcentaje de las últimas inversiones realizadas tienen que ver con ciberseguridad, IA, internet de las cosas y vídeo-realidad virtual-realidad aumentada, “y, al final, todas son tecnologías que convergen con la movilidad. Un área donde veo mucha ebullición y, prueba de ello, son los cerca de 500 proyectos que han llegado y se han analizado en TrenLab entre la primera y la segunda convocatoria”.

Saborido señaló que los límites entre la innovación que generan las startups y las grandes corporaciones están cada vez menos claros. Y resaltó cómo un tercio de las empresas participadas por Wayra (que tiene un portfolio de más de 500 compañías) están trabajando con el grupo Telefónica o están llevando sus productos a algunos de los 350 millones de clientes que tiene la corporación en el mundo. “Es muy difícil decir hoy qué cosas nacen desde afuera y cuáles surgen dentro. Se está mezclando y se está construyendo encima de lo que otros construyen. Vivimos en un mundo de APIs, donde todo se conecta con todo. Y cada vez tiene menos sentido pensar en un producto, por muy bueno que sea, de manera aislada, porque cualquier producto o servicio que demos debe relacionarse con otros, pues así lo está pidiendo el usuario y es la manera de darle una experiencia completa”.

Diego Vizcaíno, socio en Analistas Financieros Internacionales (Afi), defendió que la economía española necesita acentuar su intensidad innovadora y que la movilidad es un ámbito clave para esto. “Si hiciésemos una due diligence del mercado es un ámbito en el que hay unas perspectivas de desarrollo tremendas, pues hay una creciente demanda de movilidad y una concentración de la población en el ámbito urbano. Pero tenemos que conseguir que España sea un hub de innovación y seamos makers y no takers de la tecnología, y para eso es clave que los incumbentes tengan una fuerte actividad innovadora y que haya muchas startups y plataformas digitales actuando en este ámbito, que es una de las puntas de lanza del cambio digital”.

El socio de Afi indicó que el sector de la movilidad está en un claro proceso de transformación, donde se está diciendo adiós a una movilidad dominada por el uso del vehículo particular para apostar por una movilidad como servicio, “y en este punto no se trata de enfrentar a los nuevos entrantes con los incumbentes, sino apostar por la coopetición, porque hay una nueva tarta en la que cabe mucha gente: patinetes, bicis, motos, coches compartidos, VTC, taxi, metro, tren... Estamos ante un cambio de paradigma, hay mucho más negocio que antes al pasar de algo que no tenía un componente de transacción a uno que sí lo tiene, y surgen muchas oportunidades de prestar un servicio que atienda mejor las demandas de los usuarios y hacer un uso más eficiente de las infraestructuras de red. Pero también debemos pensar que llevar al usuario de puerta a puerta requiere unas inversiones”.

Marco regulatorio

En este punto, Vizcaíno reivindicó una marco regulatorio claro que permita tener una “mínima previsibilidad que permita a los inversores hacer operaciones que requieren un medio plazo”. El socio de Afi recordó el “espectáculo” que se ha dado en España con las VTC, un tema que sigue sin resolverse, dijo. Aunque Vizcaíno consideró que esta falta de regulación “nos limita”, el fundador de Airtificial discrepó y dijo que en España el marco normativo es incluso “superior” al de EE UU. Según Contreras, en todos los países el marco normativo está yendo por detrás de la realidad del mercado. “Hay que romper esa realidad y los fondos de inversión lo saben perfectamente y luego tienes que ver el grado de implementación, porque aquí ya hay grandes jugadores que están definiendo el marco de juego al final del día, y ahí es donde está la complejidad”.

Cristina Mateos, directora Ejecutiva de la escuela de Arquitectura y Diseño de IE University, destacó, por su parte, que el reto actual está en cómo innovar en un mundo donde el gran desafío es el 5G, “y donde no podemos casi ni predecir lo que va a pasar por la rapidez de los cambios”. La experta en etnografía urbana y transformación digital, destacó la importancia de tener en cuenta la perspectiva del ciudadano a la hora de innovar en productos y servicios de movilidad. “Me pregunto si no estamos generando una movilidad solo para hábiles digitales”. Igualmente, se mostró preocupada por la privacidad ante tecnologías como la inteligencia artificial, el IoT, el coche conectado o los agregadores de servicios de movilidad, ya que “todos lidian con muchos datos”, y reivindicó la importancia de “lo local”, como demuestra el rechazo sufrido por Uber en algunas ciudades.